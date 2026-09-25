Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir'de ilçe başkanlıklarının açılış törenleri miting havasında gerçekleşmeye devam ediyor. Son olarak, Bornova'da gerçekleşen ve partililerin yoğun katılım gösterdiği açılış etkinliğinde konuşan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, önemli değerlendirmelerde bulunarak, 12 günde 55 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Çağatay Güç: Sakın AK Parti iktidarından korkmayın, gitmezler sanmayın

Konuşmasında ekonomi ağırlıklı detaylar veren ve Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu ancak kaynakların eşit dağıtılmadığından kaynaklı bu durumda olduğunu vurgulayan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Biliyorsunuz bu süreç ilk yerel seçimlerde başladı. Önceden yapılan saha çalışmalarında belirlenen adaylar o kadar iyi, o kadar başarılı oldular ki biz yerel seçimlerde yüzde 38 aldık. İşte iktidar için kriz orada patlak verdi. Böylelikle gelecekteki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden partiyle uğraşmaya başladılar. Sonra hem onu hem de diğer belediye başkanlarımızı tutukladılar. Şu an yüzde 30'a yakın belediye başkanı tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Suçları da yok. Suç üretemediler. Turpun büyüğü dediler bulamadılar. Yalan atarak halkımızı kandırmaya çalıştılar. Ama olmadı. İnandıramadılar. Halkımız bu iktidarın gerçek yüzünü gördü.

Bize olan desteği artarak devam etti. Belediye başkanlarını devşirerek oy kazanmaya çalıştılar yine olmadı. Bu işlerin hiçbiri olmayınca butlan denen partiyi ele geçirmeyi kabul eden bir güruhu ön plana atarak partimizi ele geçirdiler. Şunu umdular; 'butlan yönetimindeki CHP yüzde 10-15 alır, Özgür Özel'in kuracağı yeni bir parti de o kadar alır ve biz aradan sıyrılırız... Arkadaşlar bu da tutmadı. Şu anda bizim oy oranımız yüzde 35'ten aşağı değil. AK Parti iktidarının oy oranı şu anda yüzde 20'nin üstüne hiç çıkmıyor. Butlan yönetimindeki CHP’nin oy oranı yüzde 4'ün üstüne hiç çıkmıyor. Bu, Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüttüğü bir başarıdır ama özellikle halkımızın istediği ve yürüttüğü bir başarıdır. Bu; sadece il başkanlarının, ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının yürüttüğü bir süreç değildir. Bu, milletin yürüttüğü bir süreçtir, milletin istediği bir süreçtir. Sakın AK Parti iktidarından korkmayın, gitmezler sanmayın. Gidecekler. Halkımız iradesini ortaya koyunca gidecekler. Şu an kendi içlerinde derin çatlaklar var.

Biz ise bütün olarak hareket eden bir partiyiz. Biz artık Türkiye'yi temsil ediyoruz. Biz önümüzdeki dönem iktidarız. Bunu bilmemiz gerekiyor, buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu ülke zengin bir ülke. Bu ülkenin kaynakları eşit şekilde dağıtılmadığı için biz bu haldeyiz. Bu ülkenin zenginlikleri birilerinin, belli bir kesimin cebine gidiyor. Şu anda fon krizinde de kendilerinden birilerini zengin ediyorlar. Bu şekilde ülke yönetilmez. İktidar artık ülkeyi yönetemiyor. Ülkemizi iflas ettirdiler. Biz ise bu duruma dur demek için halkımızın arzusu ile kurulduk. İzmir'de 12 günde biz 55 bin üye yaptık. Bu büyük bir başarıdır ve bu başarıda o günlerde 6 bin 500’den fazla üye yapan Ertürk Başkan ve Bornova örgütünün payı büyüktür. İlçelerimizden illerimize ve tüm ülkemizi yeni ve tertemiz bir anlayışla donatacağız. Umutlarımızı güçlendireceğiz ve Yeni Parti iktidarında ülkemizi adaletle ve üretimle yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Ömer Eşki: Bornova, bağrınıdan bir Genel Başkan çıkardı

Güç'ün ardından konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Özgür Özel'in Bornova'nın bağrınıdan çıkan bir genel başkan olduğunu vurgulayarak, “Şu an bir tercih noktasındayız: Ya Türkiye'nin hukuksuzluğun ve demokrasinin olmadığı karanlık bir bataklığa çekilmesine sessiz kalacaktık; ya da yüzyıllardır bu topraklarda demokrasi mücadelesi veren nesillerin birer devamı olarak, Mustafa Kemal'in mirasını özümsemiş ve ileriye taşımayı kararlılık edinmiş bir siyasi mücadelenin parçası sıfatıyla buna 'dur' diyecektik. Biz büyük bir 'dur' dedik ve milletin, halkın adını koyduğu yeni bir partiyi hep birlikte kurduk. Cumartesi günü de Genel Başkanımız geliyor. Bornova, bağrından bir Genel Başkan çıkardı. Bornova’nın evladı olan Genel Başkanımızı burada çok güçlü ve kalabalık bir toplulukla karşılamalıyız” diye konuştu.

Ertürk Çapın: Örgütümüzün birlik içinde kalmasını sağlayan İl Başkanımız Çağatay Güç’ü tebrik ediyorum

Son olarak, yarın gerçekleşecek önseçimde aday olmayacağını duyuran YENİ Parti Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise partisine dönük ilçe çok yoğun bir ilgi olduğunu aktararak, yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bornova’da eski partimizde yılların birikimiyle oluşan üye sayımıza YENİ Parti olarak 1 ayda ulaştık. Biliyorsunuz ki iktidarın partimize, başkanlarımıza ve örgütümüze yönelik çeşitli baskıları var. Ancak buna rağmen Bornova, muhteşem bir şekilde partimizi yeniden örgütledi. Burada İzmir’de örgütümüzü 30’da 30 firesiz şekilde YENİ Parti’ye geçişini sağlayan, süreçte örgütümüzün birlik içinde kalmasını sağlayan İl Başkanımız Çağatay Güç’ü tebrik ediyorum.

Bornova’da üye çoğunluğu inanın CHP’den gelenlerden oluşmuyor. Bu durum sosyolojik olarak da araştırılması gereken oldukça ilginç bir tablodur. Hayatlarında ilk defa bir siyasi partiye üye olmuş binlerce Bornovalı var. Hepsi de son derece idealist ve partimize yürekten inanmış insanlar. Biz burayı imece usulüyle hazırladık arkadaşlar. Eşyaların bir kısmını da yine bir partilimiz eski bürosundan getirdi. Çok lüks bir binamız yok belki ama biz halkın partisiyiz. Halkın örgüt binası da zaten böyle olur; ihtişama ve şatafata gerek yoktu. Önemle belirtmek istediğim bir diğer konu ise Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ilçe başkanlığı ön seçimimiz. Dün bir arkadaşımız, ADD Bornova Şube Başkanı Sayın Mübeccel Timaç adaylığını açıkladı. Bu seçime yoğun bir katılım bekliyorum” şeklinde konuştu.