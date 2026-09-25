SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında düzenlenen 'Türkiye’deki Kadın Tutuklu ve Hükümlülerin Hak ve Koşullarının Uluslararası Standartlar Doğrultusunda Güçlendirilmesi – Kadınların Güçlendirilmesi ve Topluma Yeniden Kazandırılmasına İlişkin 1. Bölgesel Farkındalık Konferansı', 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel’de gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyon, kadın tutuklu ve hükümlülerin infaz koşullarının uluslararası standartlara ulaştırılması ve tahliye sonrası sosyal hayata uyumlarının güçlendirilmesi adına önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yüksek Düzey Katılım ve Açılış Konuşmaları

Konferansa,Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Metin Tokel, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü temsilcileri, ilgili kurum yöneticileri ve Avrupa Konseyi yetkilileri katıldı. Açılış konuşmalasını, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Margherita Zuin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekip Lider Vekili Alessandro Angius, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör tarafından yapıldı.

Bölgesel İhtiyaçlar ve Kurumlar Arası İş Birliği Ele Alındı

Konferans boyunca gerçekleştirilen panellerde ve değerlendirme oturumlarında şu kritik başlıklar öne çıktı:

Yaşam Koşulları ve Haklar: Kadın tutuklu ve hükümlülerin haklarının korunması ve ceza infaz kurumlarındaki yaşam standartlarının iyileştirilmesi,

Topluma Yeniden Kazandırma: Kadınların tahliye sonrası sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımlarını destekleyecek bölgesel ihtiyaçların tespiti,

Kurumsal Koordinasyon: İlgili kurum ve kuruluşlar arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi.

Kadınların güçlendirilmesi ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen konferans, paydaş kurumlar arasında bilgi ve deneyim aktarımına önemli katkılar sağladı.