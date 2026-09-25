Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin ilçe başkanları ile dün akşam yeni bir toplantı yaptı. Daha önce Bakırçay bölgesinin ilçe başkanları ile toplantı yapan Güç, bu defa İzmir 2. Bölge Merkez İlçe Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz katıldı.

Toplantı hakkında edinilen bilgilere göre, İl Başkanı Güç, ilçe başkanlarından Genel Başkan Özgür Özel’in İzmir’e gerçekleştireceği ziyaret sırasında örgütün, birlik ve beraberlik içinde olmasını istediği öğrenildi.

Ön seçim mesaisi için ‘gerginlik yok’ talimatı

Güç, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek ön seçimin huzurlu, olumsuzluktan uzak, saygılı bir atmosferde geçmesi için ilçe başkanlarına ‘dikkatinizi toplayın’ talimatı verdiği belirtildi. Özellikle herhangi bir gerginliğe kesinlikle meydan verilmemesini kararlaştırdı.

Bazı ilçe başkanları Genel Başkan Özgür Özel’in İzmir ziyaretine katılamayacağı öğrenildi. Özellikle adaylık yarışı olan ilçelerin başkanları sandık mesaisini yakından takip etmek zorunda kalacak.