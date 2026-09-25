İzmir Buca’daki mobilyacılar sanayi sitesinde yıllardır vahşi çöp depolama alanına dönen boş arazi yine alev aldı. Seyhan Mahallesi sınırları içindeki bu alan, neredeyse her gün yeni bir yangına sahne oluyor. Dün akşam saatlerinde yükselen dumanlar üzerine bölgeye hızla itfaiye sevk edildi. Ekipler alevleri söndürdü. Ancak tehlike geçmedi. Her gün yangın korkusuyla iş başı yapan esnaf, can ve mal güvenliğini tehdit eden bu durumun artık son bulmasını istiyor.

"Belediye kamyonları da çöp döküyor"

Yangınlar meselenin sadece görünen yüzü. Çevre sakinleri ve işletme sahipleri, alana sadece dışarıdan gelen kaçak dökümlerin yapılmadığını söylüyor. İddiaya göre Buca Belediyesi ekipleri de kamyonetlerle bölgeye çöp boşaltıyor.

Karşı karşıya kaldıkları tabloyu anlatan bölge esnafından Hamza Atalı, alanda her türlü pisliğin biriktiğini belirtti. Hastalık riskine dikkat çeken Atalı, "Şehrin öteki ucundaki adam bile çöpünü buraya getiriyor. Aşırı koku ve virüs riski altındayız. Defalarca şikayet ettik, hiçbir netice alamadık. Artık kalıcı bir çözüm bekliyoruz" dedi. Esnafın tek derdi ticaret değil. Hayatta kalmak.

İhracata çöp engeli ve zehir soluyan çocuklar

Krizin faturası sadece sağlıkla sınırlı kalmıyor. Bölgenin ticari hacmi de ağır yara alıyor. İzmir Mobilya Pazarlamacıları Derneği Başkanı Aşkın Erözcan, dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların bu manzarayla karşılaştığını vurguladı. "Müşteri bu pisliği görünce ürün kalitesinden şüphe duyuyor. Ticaretimiz büyük zarar görüyor" diyen Erözcan, çok daha tehlikeli bir noktaya dikkat çekti.

Çöplüğün hemen ilerisinde okullar var. Yanan atıklardan çıkan zehirli gazlar, doğrudan o çocukların solunum yollarına doluyor. Ortada devasa bir halk sağlığı tehdidi yatıyor.

Tek 'Çözüm' yakıp yer açmak

Bölgede şikayet edilmedik resmi kurum kalmadı. Ancak sorun yıllardır çözülemiyor. Aksine, atıklardan kurtulmak için bölgede ilkel bir kısır döngü işletiliyor. Çöpler tepeleme birikince ateşe veriliyor. Yanan atıkların yerine hemen yenileri dökülüyor. Üretim yaparak İzmir'e değer katmaya çalışan mobilya esnafı, bu zehir döngüsünün acilen durdurulmasını ve alanın temizlenmesini talep ediyor. Yetkililerden acil müdahale şart.

