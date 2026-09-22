Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin İzmirli belediye başkanları ile dün akşam yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantının Movenpick Otel’de düzenlendiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık idaresinde YENİ Partili bazı belediye başkanları yemekli toplantıda bir araya gelmişti. İl Başkanı Güç’ün yer almadığı toplantı hakkında kamuoyuna, ‘il yönetimi ile koordinasyon eksikliği olması nedeniyle toplanıldı’ iddiası yansımıştı. Kamuoyunda gündeme gelen iddiaların ardından Yeni Parti İzmir İl Başkanı Güç idaresinde dün akşam yapılan toplantı dikkat çekti.

“YENİ Parti’nin durumu görüşüldü”

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu toplantıya ilişkin verdiği bilgide, “Büyük kararlar alınmadı, rutin konular görüşüldü. Yeni Parti’nin durumu görüşüldü. Kongre ve ön seçim hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İlçelerimizin durumlarını konuştuk. Dikkat çekecek bir konu, durum yoktu. Rutin konular konuştuk” dedi.

YENİ Partili hangi belediye başkanları katıldı?

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Güzelbahçe Belediye Başkanı Ayşe Akın, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş katıldı.

Kimler katılmadı?

YENİ Partili Belediye Başkanları arasında Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli katılmadı.