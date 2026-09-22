Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, 1989’da görevini Yüksel Çakmur’a devrettikten sonra 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi’nden tekrar başkan seçilerek 1999’a kadar görev yapan Dr. Burhan Özfatura yaşamını yitirdi. Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında konuşan gazeteci Hasan Çölmekçi, Özfatura’nın İzmir’e damgasını vurmuş çok özel bir isim olduğunu belirtti.

"Sağ partinin seçilemez dendiği İzmir’de seçildi"

Özfatura’nın kent siyasetindeki yerine değinen Hasan Çölmekçi, "Özfatura İzmir’e damgasını vurmuş bir başkandı. Sağ partinin seçilemez dendiği İzmir’de, sağ partiden seçilmiş belediye başkanıydı. Kendisi iki defa başkan seçildi; birinde ANAP’tan diğerinde DYP’den olmak üzere. İzmir’de otogarın taşınması, arıtma tesislerinin yapılması gibi çok özel projelere imza attı. Kordon’a otoyol projesi düşünmüştü, bu konuda çok eleştirildi ve bence de yanlıştı. Eğer Körfez’e bir köprü projesi ya da alt geçit olsaydı olabilirdi ama Kordon’un güzelliği bozulmamalıydı. Zaten dolgu yapıldıktan sonra orası bozuldu. Onun zamanında hem sahil yolu hem de Karşıyaka yolu dolgular yapılarak genişletildi, İzmirlilerin deniz kenarında zaman geçireceği alanlar üretildi" dedi.

"İzmir’in yararınaysa projeye hemen başlardı"

Özfatura’nın yönetim anlayışına ve icraatlarına ilişkin konuşan Çölmekçi, "Çok sayıda projeye imza attı. Tabii eleştirildiği konular da vardı ancak Özfatura şu konuda çok ilginçti: Bir projeye başlayacaksa önce başlıyor, izinlerini arkadan alıyordu. Bunu kendisi de 'İzmir’in yararınaysa hemen başlamamız gerekir' diyerek açıklıyordu. O dönem Hilton’un yapılması ve Konak’tan dolmuşların kaldırılması gibi konularda bazı meslek odalarının tepkisini almıştı" ifadelerini kullandı.

"Gazetecileri çok sever, 'evlat' diye seslenirdi"

Özfatura ile mesleğin ilk yıllarındaki anılarına da değinen Çölmekçi, "Ben mesleğe yeni başladığımda Hürriyet’teydim. Kendisiyle ilgili 'takunyalı başkan' manşeti atılmıştı. Belediyede namaz kıldığı ve abdest almaya gittiğinde koridorlardan takunya sesi geldiği için bu manşet çıkmıştı. Tabii başkanın dini inançları olabilir, bunlara kimse karışamaz. Tüm bunlara rağmen Özfatura yenilikçi bir başkandı ve insanlara çok sıcak yaklaşırdı. Gazetecileri çok sever, kendisinden küçüklere 'evlat' diye seslenirdi" dedi.

"Aday olanlar mutlaka gidip ona danışırdı"

Merhum başkanın babacan tavrına ve kentteki ağırlığına vurgu yapan Çölmekçi, ilk kez paylaştığı bir anısını şu sözlerle aktardı: "Başkanlığı bittiği halde İzmir’de söz sahibi bir isimdi. Gelen her kişi belirli konularda ona danışır, aday olacaklar mutlaka gidip ondan akıl alırdı. İlk defa anlatacağım bir anım var; Yeni Asır’da yazı işleri müdürü olduğum dönemde telefonum çaldı, arayan Burhan Bey’di. 'Evlat nasılsın?' dedi ve beni birisiyle tanıştıracağını belirterek numarasını verdi. Meğer beni Yeni Asır’ın başına geçirmek için düşünüyormuş. Böyle babacan bir tavrı vardı."