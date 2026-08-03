Son Mühür - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılı Temmuz ayına ait E-TÜFE sonuçlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,07 oranında artış gösterdi. Bu sonuçlarla birlikte yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayına kıyasla artış gösterdi

Açıklanan son veriler, haziran ayına kıyasla aylık enflasyonun yükseliş trendine girdiğini gösterdi. ENAG verilerine göre haziran ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1,94 artmış, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 51,49 seviyesinde gerçekleşmişti. Temmuz verileriyle birlikte yıllık oranda hafif bir gerileme görülse de aylık bazdaki yükseliş dikkat çekti. Özellikle temel tüketim maddeleri ve hizmet sektöründeki fiyat artışları, aylık enflasyondaki tırmanışın ana sürücüsü oldu. Ekonomistler, yaz aylarındaki dönemsel etkilere rağmen aylık ivmenin yukarı yönlü seyretmesinin önümüzdeki dönem fiyat istikrarı üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Bu durum, hanehalkı bütçesi ve alım gücü üzerindeki olumsuz etkilerin kısa vadede devam edeceğine işaret ediyor.