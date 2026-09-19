Son Mühür- YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i makamında ziyaret ederek, partinin yerel ve ulusal düzeydeki hedeflerine dair önemli mesajlar verdi.

Ziyarette; YENİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. Gerçekleşen buluşmada partinin kuruluş süreci, Türkiye'nin geleceğine yönelik stratejiler ve iktidar yürüyüşü masaya yatırıldı.

"İzmir'in 30 ilçesinde yeni siyaset anlayışını büyütüyoruz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir'in genelinde güçlü bir teşkilatlanma hamlesi içinde olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kemalpaşa Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen’i makamında ziyaret ettik. YENİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanımız Ahmet Yılmaz ve Belediye Meclis Üyelerimizin de katıldığı ziyarette; partimizin kuruluş sürecini, Türkiye’nin geleceğine ilişkin hedeflerimizi ve iktidar yolculuğumuzu değerlendirdik. İzmir’in 30 ilçesinde güçlü örgütümüz ve hemşerilerimizin desteğiyle yeni siyaset anlayışımızı büyütüyor; yerelden başlayarak Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. YENİ Parti iktidarında Kemalpaşa’nın üreticisi, sanayicisi, esnafı ve emekçisi hak ettiği değeri görecek. Üretimin desteklendiği, emeğin korunduğu ve ortak aklın esas alındığı bir yönetim anlayışını hâkim kılacağız. Kemalpaşa’dan İzmir’e, İzmir’den Türkiye’ye; birlikte başaracağız."