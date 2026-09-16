Olay, Kemalpaşa ilçesine bağlı Ören 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 29 yaşındaki N.M., bir evde 6 erkek tarafından darbedildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını belirterek emniyet güçlerine başvurup şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı ve 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler Jandarma ekiplerince iki farklı ilde yakalandı

Soruşturma kapsamında harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonlarla B.O., N.E., Y.E.O., M.B. ve Y.Ç. Kemalpaşa'da, diğer şüpheli A.I. ise Batman'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Zanlılardan Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.O., N.E., Y.E.O., M.B. ve A.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.