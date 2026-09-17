Son Mühür- Kemalpaşa'da ikamet eden Naziye Aydın, akrabalarına güvenmekle hayatının hatasını yaptığını üzerine kalan yaklaşık 3 milyon liralık borçla anlamış görünüyor.

Avukatı Zafer Binici aracılığıyla Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Aydın, iyi niyetle verdiği iki adet kredi kartını kullanarak kendisini önce borca sokan ardından da parasını ve kartlarını istediği için ölüm tehdidinde bulunduğu öne sürdüğü akrabaları H.A., İ.A. ve H.A. hakkında yasal işlemlerin yapılmasını istedi.

Güven ortamını kullandılar...



Savcılığa verilen dilekçede,

''Müvekkile Naziye Aydın'a ait iki adet kredi kartı, şüpheliler tarafından birden fazla kez ve uzun bir dönem boyunca kullanılmıştır.

Şüpheliler, müvekkille olan hemşehrilik ilişkisini ve bu ilişkinin oluşturduğu güven ortamını kullanarak müvekkili manevi baskı altında bırakmış; İzmir Çankaya'da bulunan çeşitli POS cihazları üzerinden kredi kartlarından yüksek tutarlarda işlem gerçekleştirmiştir.

Söz konusu işlemler kapsamında elde edilen paraların, şüphelilerle bağlantılı kişiler tarafından doğrudan şüphelilerin banka hesaplarına aktarıldığı anlaşılmaktadır. İlk iki aylık kullanım sonrasında müvekkilin toplam kart borcu yaklaşık 2.950.000,00 TL seviyesine ulaşmıştır'' bilgisi paylaşıldı.



Defalarca borçların ödenmesi istendi...



''Naziye Aydın'ın kredi kartlarının kullanılmasına sonradan açıkça rıza göstermemiş, ayrıca oluşan borçların ödenmesini defalarca talep etmiştir'' hatırlatılmasında bulunulan suç duyurusunda,

''Buna rağmen şüpheliler kartları kullanmaya devam etmiş ve müvekkili ağır bir mali yükümlülük altında bırakmıştır. Bu nedenle kartların kullanımına ilişkin banka kayıtlarının ve POS işlem hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi, işlemlerin kim tarafından ve hangi hesaplara yönelik gerçekleştirildiğinin tespiti gerekmektedir.



Ölüm tehdidinde bulundu iddiası...



Nitekim müvekkil, oluşan borçların ödenmesi amacıyla şüpheli İ.A. ile WhatsApp üzerinden iletişime geçmiş; ancak şüpheli ve diğer şüpheliler borçları ödemeye yanaşmamıştır. Müvekkilin uğradığı zararın giderilmesini istemesi üzerine ise şüpheliler tarafından A. A. isimli kişi aracılığıyla müvekkile haber gönderilmiş ve müvekkilin öldürüleceği yönünde tehditte bulunulmuştur'' iddiası gündeme getirildi.