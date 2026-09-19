Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde tekvando eğitimi alan Kaan Yelaldı ve Eda Yelalaldı Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Multi Taekwondo Avrupa Oyunları’nı altın madalyayla tamamladı. Büyük erkekler kategorisinde yarışan 19 yaşındaki Kaan Yelaldı 54 kiloda, kardeşi 16 yaşındaki Eda Yelaldı ise gençler kategorisinde 42 kiloda mücadele ederek altın madalya elde etti.

Yelaldı kardeşlerden çifte altın

Daha şimdiden geleceği parlak duran Yelaldı kardeşler İzmir’İn ve Türkiye’nin gururu oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nda Ümitler Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörü Suat Hastürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “İzmir’den olimpiyatlarda altın madalya alan sporcular yetişmesi” hedefinin kendileri için bir pusula olduğunu belirterek Yelaldı kardeşlerin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Kaan Yelaldı: “Yılmadan devam ettim ve birinci oldum”

19 yaşındaki Kaan Yelaldı daha önceki başarılarından ve kardeşiyle birlikte tekvando yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek "“Öncelikle kardeşime öncü olduğum için çok mutluyum. Kendi adıma da çok güzel bir şey oldu. Ümitler Avrupa Şampiyonası’na kota kazanmış oldum. Maç öncesi ayağıma dikiş atıldı. Bu da beni geriye attı ama yılmadan devam ettim ve birinci oldum.İki kez ümitlerde Avrupa ikinciliğim ve üçüncülüğüm, bir kez de gençler Avrupa ikinciliğim var. Yurt dışında katıldığım maçlarda çok sayıda şampiyonluğum bulunuyor. Türkiye Şampiyonası’nda sekiz kez şampiyon oldum. Bunun yanında ikincilik ve üçüncülüklerim de var. Büyükler Dünya Şampiyonası’na ve olimpiyatlara gidip ülkemi temsil etmek ve şampiyon olmak istiyorum” diye konuştu.

“Kardeşimle beraber olimpiyatlarda yarışmak çok güzel olur”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ndeki imkanlaradan ve ailesine olan minnetinden bahsdeden abi Yelaladı, “İmkânlarımız çok güzel. Antrenman ortamımız çok iyi. Hocalarımla ve arkadaşlarımla aile gibiyiz. Başkanımız bize destek veriyor. Çok mutluyum. Bu destek bizi rahatlatıyor. Bunun için daha çok emek vereceğiz ve inşallah olacak. Kardeşimle beraber olimpiyatlarda yarışmak çok güzel olur diye düşünüyorum. Kardeşimle beni bu spora yazdırdıkları ve bize her türlü desteği verdikleri için aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eda Yelaldı: “Bu benim ilk önemli madalyam”

16 yaşındaki Eda Yelaldı ise ağabeyininin açtığı yolda emin adımlarla yürüyen, kazandığı başarı sonrası duygu ve düşüncelerini aktararak “Ağabeyimle beraber başlamıştık, 12 yıldır bu sporu yapıyoruz. Mutluyum. Bu benim ilk önemli madalyam. Daha önce tekvando sporuyla ilgili değildim. Ağabeyim sayesinde ilgim arttı. O derece yaptıkça ben de heveslendim” dedi.

“Olimpiyatlara gitmeyi çok ama çok istiyorum”

Bu madalya için çok çalıştığını belirten Yelaldı, “Yaz tatilimin hepsini antrenmanlarda geçirdim. Çok da mutluyum, gururluyum. Ailemi ve hocalarımı gururlandırdım. Hepsine teşekkür ederim. Olimpiyatlara gitmeyi çok ama çok istiyorum. Bu benim ilk büyük başarım. Seneye gençlerde son senem. Orada Türkiye birincisi olup Dünya ve Avrupa şampiyonalarına gitmek istiyorum. Suat Hocam beni çok destekliyor, kendisine teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu olmak benim için çok gurur verici. O ismi taşımak beni gururlandırıyor. İnşallah olimpiyatlara gitmeyi başaracağım” ifadelerini kullandı.

Antrenör Hastürk: “Önümüzdeki dönemlerde güzel bir gelecek bekliyoruz”

Ümitler Milli Takım Sorumlusu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün tekvando antrenörü Suat Hastürk, turnuva hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hastürk, “Kaan Yelaldı büyüklerde birinci olarak Ümitler Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Üç yıl daha ümitlerde yarışacak. Yaşı küçük olmasına rağmen büyükler kadrosunda da yer alıyor. Kardeşi ilk defa uluslararası bir müsabakaya katıldı ve gençler kategorisinde birinci oldu. Yaşı küçük olduğu için kota alamadı. Seneye inşallah onu da hazırlıyoruz. Birçok branşı bünyesinde bulunduruyor. Uzun yıllardır tekvando da başarılı branşlardan biri. Kaan ve kardeşi için önümüzdeki dönemlerde güzel bir gelecek bekliyoruz. Gittikleri yol gayet iyi. Daha büyük başarılara imza atmak için çalışıyoruz. Tek hedefimiz olimpiyatlarda yer almak. Başkanımız Sayın Cemil Tugay, olimpiyatlarla ilgili hedefini açıkladıktan sonra Kaan’ı kulübümüzde tuttuk ve kesinlikle başka bir yere göndermiyoruz. Olimpiyatlara gitmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Cemil Tugay Başkanımıza bu güzel ortamı bize sağladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız” diye akledi.

Final yolunda rakiplerini tek tek geçtiler

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 40 ülkeden yaklaşık 1900 sporcunun katıldığı Multi Taekwondo Avrupa Oyunları organizasyonunda Kaan Yelaldı, ilk turda Büyük Britanyalı Cameron Done’u, ikinci turda Fransız Eliot Guardiola’yı, üçüncü turda İspanyol Bernat Nadal Mir’i ve finalde Rus Dmitriy Balakhneev’i mağlup ederek kürsünün zirvesine çıkmıştı. Gençler kategorisinde 42 kiloda mücadele eden Eda Yelaldı da ikinci turda Sırbistan’dan Lena Milosevic’i, çeyrek finalde Türkiye’den Sakibe Su Dağ’ı, yarı finalde İtalya’dan Ilaira Nicoletti’yi ve finalde Yunanistan’dan Ilektra Tsouprol’u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.