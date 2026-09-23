İzmir’de yazın hareketli sahilleri sonbaharla birlikte sakinleşmeye başlarken, sıcaklığını güneşten değil yerin derinliklerinden alan noktalar yeniden öne çıkıyor. Seferihisar sınırlarındaki Cumalı Ilıcası da bunlardan biri. Bölgedeki termal suyun sıcaklığının 55 ile 65 derece arasında değiştiği belirtiliyor.

Sıcaklığı 65 dereceye kadar çıkıyor

Cumalı Ilıcası’nın en dikkat çekici özelliği su sıcaklığı. Jeotermal hareketlilik sonucu yüzeye ulaşan su 55-65 derece aralığına kadar çıkıyor.

Bu nedenle termal su, banyo kullanımında uygun sıcaklık seviyesine getirilerek değerlendiriliyor. Kaynağın sodyum klorür, kalsiyum ve bikarbonat bakımından zengin olduğu aktarılıyor.

Yıllardır termal amaçlı kullanılıyor

Cumalı Ilıcası'nın suları yörede uzun yıllardır termal amaçlı değerlendiriliyor. Romatizmal şikâyetler, kas ve eklem ağrıları ile bazı cilt sorunları için geleneksel olarak tercih edilen kaynaklar arasında gösteriliyor.

Termal suların sağlık amacıyla kullanılması ise kişinin sağlık durumuna göre değişir. Özellikle kronik hastalığı bulunanların kaplıca kullanımından önce hekim görüşü alması önem taşıyor.

Geçmişi antik çağlara uzanıyor

Bölgeyi farklı kılan yalnızca sıcak su değil. Cumalı Ilıcası, İyonya'nın önemli yerleşimlerinden Teos Antik Kenti'ne yakın konumda bulunuyor.

Çevredeki tarihi izler ve eski hamam yapıları, sıcak su kaynaklarının geçmiş dönemlerde de bölge yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Böylece termal kaynak ile Seferihisar'ın tarihsel dokusu aynı rotada buluşuyor.

Sonbaharda farklı bir İzmir rotası

Türkiye'nin ilk Cittaslow unvanını alan Seferihisar, denizi ve sakin yaşamıyla tanınıyor. İlçenin jeotermal kaynakları ise özellikle havaların serinlemeye başladığı dönemde farklı bir alternatif oluşturuyor.

Cumalı Ilıcası da yüksek sıcaklıktaki doğal suyu, çevresindeki tarih ve kırsal atmosferiyle İzmir'in bilinen sahil rotalarının dışında kalan noktalarından biri.

Yaz bitip Ege'nin sıcak günleri geride kalırken Cumalı'da durum biraz farklı. Burada sıcaklık gökyüzünden değil, metrelerce aşağıdaki jeotermal kaynaktan geliyor.