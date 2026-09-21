Kış aylarının gelmesi ile bilikte hava sıcaklıkları ve yağışlar merak konusu oldu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin büyük bölümünde yazın sıcaklıkların normaller dolayında, kuzeyinde normallerin altında olduğuna dikkati çekip

"Önümüzdeki ekim, kasım, aralık aylarında yüksek olasılıkla hava sıcaklıkları normallerin üzerinde gerçekleşecek. Kış mevsimine normallerinden daha sıcak koşullara gireceğiz" dedi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin büyük bölümünde yazın sıcaklıkların normaller dolayında, kuzeyinde normallerin altında olduğuna dikkati çekip, "Önümüzdeki ekim, kasım, aralık aylarında yüksek olasılıkla hava sıcaklıkları normallerin üzerinde gerçekleşecek. Kış mevsimine normallerinden daha sıcak koşullara gireceğiz" dedi.

Sonbahar yağışları normallerin üzerinde olacak

Sonbahar aylarındaki yağışlara dikkatleri çeken Prof. Dr. Türkeş, "Ekim, kasım, aralıkta Türkiye'nin büyük bir bölümünde, yağışlar da normallerin üzerinde gerçekleşecek. Türkiye'nin Batı ve kuzeybatısında genellikle normalleri dolaylarında ve altında gerçekleşirken, geri kalan bölümünde yağışların normallerin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Akdeniz Havzası'nın kuzeyi, Güney Avrupa, Güneybatı Avrupa, Balkanlar, Türkiye, bu aylarda olması gerektiği şekilde Kuzey Atlantik ve zaman zaman Akdeniz kökenli cephesel alçak basınçların etkisinde kalacak. Dolayısıyla bu yıl Türkiye'de yağışların yeterli ve normallerin üzerinde olmasını öngörüyorum" diye konuştu.

“Sıcaklık artışı kuraklığı şiddetlendirebilir”

Buharlaşma noktasına ayrı bir parantez açan Prof. Dr. Türkeş sözlerini şöyle tamamladı:

"Buharlaşma yoluyla ekosistemden, topraktan, su kaynaklarından geçmiş yıllara kıyasla daha fazla buharlaşmayla atmosfere su veriliyor. Dolayısıyla hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde olması olası kuraklıkların şiddetlenmesine, tarımsal kuraklıklara, toprak neminin azalmasına katkı veriyor. Fakat geçen yıl sonbahardan yaza kadar Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlar normallerin üzerinde gerçekleştiği için Türkiye'nin genel olarak kuzeybatısı, Marmara, Kuzey Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun orta bölümündeki uzun süreli kuraklık dışında, Türkiye'de hidrolojik ve tarımsal kuraklık zayıfladı. O yüzden hava sıcaklıklarında beklenen artışa rağmen, yağışlarla birlikte daha az etkili olacak olası kuraklıklar bizi bekliyor."