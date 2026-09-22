Son Mühür / Yağmur Daştan - Özgür Özel’in liderliğinde kurulan YENİ Parti’de kongre takvimi başlarken ilk sandık heyecanı da yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir’in 27 ilçesinde delege seçimleri tamamlanırken önümüzdeki hafta sonu da ön seçim heyecanı yaşanacak. İlçelerin ardından süreç il başkanlığı seçimine doğru ilerlerken İzmir’in siyaset kulisleri de giderek ısınmaya başladı. Kulislerde, YENİ Parti İzmir’de il başkanlığı görevi için öne çıkan isimler arasında yer alan Bornova Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Olgun Atilla, hakkında çıkan ‘Adı il başkanlığında geçiyor’ iddialarıyla ilgili Son Mühür’e konuştu.

“Herhangi bir yol ayrımına mahal vermeden…”

İl başkanlığı konusunda herhangi bir çabası ve düşüncesi olmadığının altını çizen Atilla, “Şu anda İl Başkanımız var, arkadaşımız da başarılı. O nedenle il başkanlığı konusunda bir düşüncem ya da çalışmam yok. Birkaç yerde de bu tarzda haberler çıkmış ama ben böyle bir noktada değilim. Şimdi YENİ Parti’de hep beraber birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir yol ayrımına mahal vermeden bu süreci tamamlamamız lazım. Partimizin seçime girmeye hak kazanması lazım. Bu nedenle de YENİ Parti’yi daha da büyütmemiz gerekiyor. Türkiye’nin yeni merkezini güçlendirmeliyiz. Burada da İzmir çok önemli” dedi.

“YENİ Parti’nin katılımcılığını artırmalıyız”

“Herhangi bir teklif olsa değerlendirir misiniz?” sorusuna da yanıt veren Atilla, “Şu anda zaten görevini yapan arkadaş var. Biz de onun başarılı olmasını istiyoruz. Yani öncelikle süreci izlememiz gerekiyor. Burada önemli olan şey üyelerimizin ilk defa böyle bir sandığa gidecek olmaları. Bunu da sonraki süreçte vekillik, belediye başkanlığı, diğer seçimlerde de en etkin şekilde kullanıp Türkiye'deki siyasetinde YENİ Parti’nin katılımcılığını artırmak lazım. Yani şimdiden böyle ‘yarışalım’, ‘mücadele edelim’ yerine birlikte hep beraber daha güzel şeyler yapalım düşüncesindeyiz. Benim düşüncem bu. Hem İzmir hem de Türkiye’ye yeni bir heyecan yeni bir soluk kazandırdık. Mücadeleyi bunu güçlendirmek için vermeliyiz” diye konuştu.