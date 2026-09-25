Son Mühür/ Emine Kulak- Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’de olağan kongre takvimi start alırken, sandık mesaisi sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir’in 30 ilçesinde delege seçimleri tamamlandı. Bu hafta sonu ise ilçelerde ön seçim için sandık kurulacak. Partili üyeler ön seçimde ilçelerde kongrelere tek aday olarak girecek başkan adaylarını seçecek.

Öte yandan YENİ Parti İzmir’de ilçe başkanlıklarına ön seçim öncesi dikkat çeken bir yazı gönderilmişti. Yazıda ‘belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışanların kongrelerde ilçe başkan adayı, ilçe yöneticisi ve delege olamazlar’ denilmişti.

Gönderilen yazı en çok Çiğli’yi etiketledi. Çiğli’de YENİ Parti İlçe Başkan adaylığını açıklayan ve ön seçime gireceğini duyuran Serkan Kaçar’ın aynı zamanda belediye çalışanı olduğu öğrenilmişti. Edinilen bilgiye göre İl Başkanlığı ve ilçe başkanlığı Kaçar’a, aday olmak istiyorsa belediyeden istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Başkan adayı istifa etti, ön seçimde 2 kişi var

Ön seçim mesaisi YENİ Parti’de devam ederken, Serkan Kaçar'ın belediyedeki görevinden istifa ettiği öğrenildi. Mevcut ilçe başkanı ve göreve tekrar aday olan Erkan Akar’ı destekleyen partililer, istifa hamlesini ‘umarım gerçektir’ şeklinde yorumluyor.

YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı’nın ön seçim mesaisi yarın saat 10.00 – 17:.30 arası Evka 2 Pelikan Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.