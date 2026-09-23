İzmir Çiğli’de kazınan bir şans kartı, tek celsede bir hayatı değiştirdi. Küçük Çiğli Mahallesi’ndeki Adıbelli Tekel’den alınan Kazı Kazan Elmas kartına 20 milyon TL’lik dev ikramiye isabet etti.

İşin ilginç yanı, talihli kadın kazandığı paranın miktarından uzun süre habersizdi. Kartı kazıdıktan sonra 20 bin lira kazandığını sanan kadın, gerçeği kontrol için gittiği başka bir bayide öğrendi. Rakam 20 bin değil, tam 20 milyon liraydı.

Son anda değiştirilen sipariş ikramiye getirdi

İkramiyeyi kazandıran Adıbelli Tekel’in sahibi Turan Adıbelli, 5 yıldır aynı mahallede hizmet veriyor. İlk kez bu kadar büyük bir ikramiye verdiklerini belirten Adıbelli, kartın dükkana geliş sürecini şu sözlerle anlattı:

"Haftalık siparişlerimizi yazdırırken aslında başka bir Kazı Kazan paketi alacaktık. Son anda fikrimizi değiştirdik, 'Elmas yazalım' dedik. İkramiye o son dakika karar verdiğimiz paketten çıktı. Tamamen nasip. Çok mutluyuz."

"Duyan geliyor"

Dev ikramiyenin kendi bayilerinden çıktığını duyan mahalleli dükkana akın etmeye başladı. Şüpheci yaklaşanların algısının kırıldığını belirten bayi sahibi, "İnsanlar 'Bu paralar gerçekten ödeniyor' fikrini benimsedi. İşlerimiz ciddi şekilde arttı. Duyan geliyor" dedi.

"Bana çıksaydı ilk iş araba alırdım"

Büyük ikramiye haberinin ardından mahalledeki Kazı Kazan merakı da tavan yaptı. Çevredeki vatandaşlar şaşkın ve umutlu:

Muhammet Atakan Aydıner (22): "İkramiyenin çıktığı gün akşam saatlerinde gelmiştim. Talihli kadın sabah kazımış. Bana çıksaydı kendime bir araba alır, kalan parayla da ailemin isteklerini gerçekleştirirdim."

Musa Acar (27): "İkramiyenin kapı komşum olan bayiden çıkmasına çok şaşırdım. Ben de haftada 4-5 gün oynuyorum. Bize en fazla 5 bin çıktı. Bana çıksaydı ev, araba alır bir de tatile giderdim. Ama olsun, illaki bize de bir gün çıkacak."

Yelda Yavuz (25): "Çok büyük bir miktar kazanamadım ama umudum var. Umut hiçbir zaman kesilmez. 20 milyon bana çıksaydı ben de herkes gibi ev ve araba alır, ardından yurt dışını gezerdim."