Son Mühür/ Beste Temel- CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya gelen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir ve İstanbul’daki meclis aritmetikleri ile partideki son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP kulislerinde bir süredir konuşulan "Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti’ye mi geçiyor?" iddiasına doğrudan yanıt veren Sarı, genel merkeze ulaşmış veya teyit edilmiş bir bilgi olmadığını belirterek konunun şimdilik bir "dedikodudan" ibaret olduğunu söyledi.

Sarı, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in de sorularına yanıt verdi.

"Bize söylediği bir şey yok, süreci izliyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile temasların kesintisiz sürdüğünü ve kendisinden bu yönde hiçbir sinyal alınmadığını dile getiren CHP Sözcüsü Müslim Sarı, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Çiğli Belediyesi ile ilgili süreci biz de duyuyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne intikal etmiş, teyit edilmiş bir bilgi yok. Biz belediye başkanımızla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bize bugüne kadar söylediği bir şey yok. Şu an itibarıyla bu iş bir dedikodudan ibaret."

Geçmişte yaşanan siyasi sürprizlere atıfta bulunan Sarı, siyasette hiçbir ihtimalin tamamen göz ardı edilemeyeceğini ancak mevcut tablonun resmi bir doğrulamadan yoksun olduğunun altını çizdi.

İstanbul Meclisi'nde bıçak sırtı denge

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ndeki hassas dengeye de dikkat çeken CHP Sözcüsü, CHP ile Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP) arasındaki üye sayısı farkının 17'ye kadar düştüğünü vurguladı. Sayıların 136'ya 153 gibi birbirine oldukça yakın bir seviyede seyrettiğini belirten Sarı, her tekil meclis üyesinin konumunun hayati bir önem taşıdığını kaydetti.

Kartal’da bir meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesiyle ivme kazanan tartışmalara değinen Sarı, muhalefet bloğunun fire vermeden bir arada durması gerektiğini belirtti. Olası bir meclis içi seçim riskine karşı tüm üyelerin kurumsal sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Sorumsuz davranışlar birlikteliği sabote ediyor"

Yeni kurulan partiyle ilçe belediye meclislerinde yaşanan temsil ve grup kurma krizlerini değerlendiren Müslim Sarı, CHP’den ayrılan bazı isimlerin izlediği politikayı eleştirdi. Üsküdar ve Adalar gibi ilçelerde yürütülen iş birliklerine rağmen karşı taraftan gelen çelişkili açıklamaların süreci zora soktuğunu ifade etti.

İstanbul genelinde CHP grubunun bütünlüğünü korumak adına özverili davrandıklarını savunan Sarı, meclis üyelerine parti disiplinine ve ortak hareket zeminine sadık kalın çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmemesi için her türlü özeni gösterdiklerini söyleyen Sarı, aynı sorumluluğu sahada siyaset yapan tüm aktörlerden beklediklerini yineledi.

