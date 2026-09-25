Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahallelerin nabzını tutan muhtarlarla masaya oturdu. Teras Kafe’deki buluşmada tek gündem vardı: Acil çözüm bekleyen sorunlar. Talepler dinlendi. Notlar alındı. İlçenin eksikleri birinci ağızdan masaya yatırıldı.

Şikayetler dosyada beklemiyor

Toplantıda, daha önce iletilen sorunların şu an ne aşamada olduğu tek tek incelendi. Önal, belediye ekiplerinin sadece şikayet kaydı oluşturmadığını anlattı. Doğrudan sahaya iniliyor. Mahallelerin acil ihtiyaçları bu saha turlarında belirleniyor. Asfaltsız yol, bakımsız park kalmaması için çalışmalar hızlandı. Kilit parke döşemeleri ve rutin temizlik faaliyetleri de muhtarlardan gelen nokta atışı yönlendirmelerle yapılıyor. Hiçbir talep sumen altı edilmiyor. Her iş, hızla programa alınıyor.

"Sorunu masa başında değil, sahada görüyoruz"

Hizmet rotasını doğrudan vatandaşın talebine göre çizdiklerini söyleyen Başkan Önal, toplantıda net bir mesaj verdi: “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yalnızca dinlemekle kalmıyor, ekiplerimizle birlikte yerinde inceliyoruz.”

Hedef belli. Bayraklı'nın her köşesine ulaşmak. Sokakları daha temiz ve güvenli hale getirmek. Başkan Önal, süslü vaatler vermek yerine eldeki tüm imkânları zorlayarak gerçekçi çözümler ürettiklerini vurguladı. İşler durmayacak.

Muhtarlardan tam destek

Masanın diğer tarafında ise vatandaşın sesi olan muhtarlar vardı. Mahallelerine yapılan mevcut hizmetler için teşekkür ettiler. Elbette işler bitmiş değil. Yeni talepler, onarım bekleyen yerler ve vatandaşın beklentileri de başkana doğrudan iletildi. Görüşmenin sonunda ortak bir karara varıldı. Daha yaşanabilir bir Bayraklı için belediye ve muhtarlar arasındaki bu yakın temas kopmayacak. İş birliği tam gaz sürecek.

