Son Mühür- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın 28 Eylül’de AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar kamuoyunda gündem olurken, Çiğli Belediye Meclisi’nde YENİ Parti, CHP ve bağımsız üyelerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Meclis üyeleri, AK Parti’ye geçecekleri yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, “AK Parti’ye geçmek gibi bir düşüncemiz, kararımız veya girişimimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

"Her birimiz kendi siyasi irademiz ve durduğumuz yer konusunda netiz"

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Son günlerde Çiğli Belediye Meclis Üyeleri üzerinden çeşitli siyasi parti değişikiklerine ilişkin söylentiler kamuoyunda yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Bağımsız Çiğli Belediye Meclis Üyeleri olarak açıkça ifade ediyoruz; AK Parti'ye geçmek gibi bir düşüncemiz, kararımız veya girişimimiz yoktur. Her birimiz kendi siyasi irademiz ve durduğumuz yer konusunda netiz. Çiğli halkının bize verdiği görevin sorumluluğuyla, kişisel siyasi hesapların değil, Çiğli’nin ve Çiğli halkının menfaatlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiğli’nin ihtiyacı; kişisel hesaplar değil, istikrar, güven, şeffaflık ve halkın sorunlarına odaklanan bir Belediye Meclisidir. Siyaset, sadece seçim dönemlerinde verilen sözlerden ibaret değildir. Asıl önemli olan, zor zamanlarda ortaya konulan duruş ve verilen sözlerin arkasında durabilmektir. Kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara itibar edilmemesini, siyasi duruşumuzla ilgili açıklamalarımızın esas alınmasını önemle rica ediyoruz. Çiğli kamuoyuna saygıyla duyurulur. YENİ PARTİ | CHP | BAĞIMSIZ Çiğli Belediye Meclis Üyeleri "