Son Mühür- CHP'den kopmalarının ardından yola ''Yeni Parti'' adı altında devam eden Özgür Özel ve arkadaşlarının isim tercihi, Yenilik Partisi'nin itirazıyla karşılaşmıştı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz3ın şikayetini değerlendiren Yargıtay'ın Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği sebebiyle Yeni Parti'ye uyarıda bulunarak “Adınızı değiştirin” yönünde çağrıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Geriadım atmayan Özgür Özel ve arkadaşları krizi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak oradan gelecek kararı bekleyecekleri sinyali vermelerinin ardından Yenilik Partisi'nden gelecek hamle ne olacak sorusu cevap bekliyordu.

İyi niyetli çabalarımız sonuç vermedi...



İyi niyetle diyaloğa girip toplumsal muhalefeti birleştirme çabalarının sonuçsuz kaldığını savunan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partiisinin kurmaylarını krizi görülmek ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak için olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.



''Yeni Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. '' mesajı veren Yılmaz,

''24 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım. Alınacak kararları aynı gün saat 15.00’de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım'' hatırlatmasında bulundu.

''Umarım bir yol buluruz'' diyen Öztürk Yılmaz, ''Türkiye'nin bütün muhalefeti birleştirir ve yeni bir güç oluştururuz, yeni bir ruha vücut veriziz. Bizim derdimiz bu'' mesajı verdi.