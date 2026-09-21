Son Mühür - Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gece saat 04.02’de yerin 7 kilometre derinliğinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre kaydedilen sarsıntı Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Prof. Dr. Osman Bektaş: "2023'ten beri hareketlilik sürüyor"

Depremin hemen ardından sosyal medya hesabından kritik bir değerlendirme yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Saimbeyli ve çevresindeki hareketliliğin 2023 yılından bu yana aralıksız devam ettiğini belirtti. Özellikle Savrun Fayı'nın mevcut durumunun ayrıntılı şekilde bilinmediğini vurguladı.

"Savrun Fayı kırılmadan kaldı, ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor"

2023 depremlerinde bölgedeki fay hatlarının durumunu hatırlatan Prof. Dr. Bektaş, açıklamasında "2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'den beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

"Büyük deprem olacak demek de doğru değil, tehlike geçti demek de..."

Mevcut veriler ışığında Adana için kesin bir deprem öngörüsünde bulunmanın imkansız olduğuna dikkat çeken Bektaş, fayın mekanik özellikleri yeterince incelenmeden yorum yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Bektaş, bu durumun bilimsellikten uzak olduğunu belirterek, fayın yapısı tam olarak çözülmeden "büyük deprem olacak" iddiasında bulunmanın da "tehlike tamamen geçti" şeklinde bir sonuca varmanın da doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti.