Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

9 dev şirket ve yöneticilerinin mal varlıkları donduruldu

Soruşturmanın mali boyutunda kapsamlı tedbir kararları hayata geçirildi. Soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ile yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Öte yandan Katılımevim tarafından yakın zamanda KAP’a yapılan açıklamada; Pusula Finans Holding, Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim’deki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına ilişkin görüşmelere başlandığı duyurulmuştu.

Mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek için resmi kurumlara talimat verildi

Soruşturmaya konu olan mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü şahıslara devredilmesi ya da eksiltilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a resmi bildirimlerde bulunuldu.

Eşler ve birinci derece yakınlar da tedbir kapsamında

Alınan tedbir kararları yalnızca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan, üye ve imza yetkilileriyle sınırlı kalmadı. Bu kişilerin eşleri ile birinci derece kan hısımlarının da kapsama alındığı belirtildi. İlgili kurumlara yazılan talimatla, söz konusu kişilerin mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceği iletildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) daha önce de Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle bazı fon yöneticilerine işlem yasağı getirmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakan Gürlek: "Her kim olursa olsun hesabı sorulacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi kayıtlarda da yer alan Adalet Bakanlığı görevi kapsamında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, haksız kazançların ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla çok yönlü yürütüldüğünü ifade etti. Gürlek, hukuki sorumluluğu tespit edilen herkes hakkında gerekli adımların atılacağını, mağduriyetlerin önlenmesi ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi için tüm adli ve mali imkânların kullanılacağını vurguladı.