Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi yakınlarında, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı alanda yangın başladı. Otluk ve çalı formundaki bitki örtüsünün tutuşmasıyla başlayan alevler, bölgede etkisini gösteren şiddetli rüzgarın da bastırmasıyla birlikte hızla yayılarak yakındaki ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları ve alevleri fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek adına geniş çaplı bir müdahale başlattı. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ekiplerin işini zorlaştırırken, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için karadan arazözler ve iş makineleriyle, havadan ise yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediliyor. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma mücadelesi sürüyor.