Son Mühür- 680 milyar liranın buhar olduğu fon krizine yönelik soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek,

''Tera ve Pusula gibi Şirketlerin sahip, yönetici ve yönetim kurulu üyelerinin ve 1. Derece akrabalarının mal varlıkları donduruldu'' bilgisini paylaştı.



Emeği geçenleri kutluyorum...



Bakan Gürlek'in açıklamasına göndermede bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş,

''Bu güzel bir gelişme son 2 gündür yazdıklarım yönünde çok doğru olmuş.

Bu kararda emeği geçen herkesi tebrik ederim'' mesajı vererek,

''Bir de eğer bizim ülkenin mevzuatına uygunsa ve suçları sabitlenirse Clawback ile alınan paralar fon zedelere oranında dağıtılırsa harika olur'' çağrısında bulundu.

''Clawbeck'' çağrısını kamuoyunun gündemine ilk getiren Tansu Çiller döneminin ekonomi bakanı Ufuk Söylemez olmuştu.

Söylemez, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fon için ABD'deki meşhur Bernie Madoff skandalında işletilen "clawback" modelinin derhal devreye sokulması çağrısında bulunmuştu.



Bernie Madoff skandalı nedir?



Modern tarihin en büyük ponzi skandalı olarak tanımlanan olay 2008'de ABD ekonomisini sarsan bir kriz olarak patlamıştı.

65 milyar dolara ulaşan sistemde yaklaşık 18 milyar dolar paranın buhar olduğu süreçte yargı önüne çıkan Madoff 150 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezaevinde hayatını kaybetmişti.

ABD'deki skandalda mağdur olanların büyük bölümü yargılamaların ardından zararlarının büyük bir bölümünü haksız kazanç sağladığı belli olan kişilerin mal varlığından elde edilen gelirlerin sayesinde alma imkanına kavuşmuştu.