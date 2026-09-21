Son Mühür- Gazeteci Levent Gültekin, Yeni Parti lideri Özgür Özel’in Bursa'da yaşlı bir adama söyledikleri ve kendisine börek vermeye çalışan kadını terslemesi konularının Özel'in liderlik yeteneklerini sorgulattığını savundu.



Özgür Bey o koltuğun adamı değil...



''Özgür Bey o koltuğun adamı değil.'' vurgusunda bulunan Levent Gültekin,

''Bu çok basit bir şey. Yani bunu Özgür Özel aşağılamak, küçük düşürmek, hakaret tmek için söylemiyorum. Hepimizin hak ettiği, hepimizin yapabildiği, yapabileceği, kapasitesinin, çapının olduğu, olabileceği işler vardır. Özgür Özel'in oturduğu koltuk çok yüksek bir sorumluluk isteyen bir koltuk. Çok önemli bir koltuk orası. Niye? Ana muhalefet olduğu için. Yani otoriter bir rejimle mücadelenin ana koltuğu orası. O koltuk Özgür Özel'in koltuğu değil.



Özgür Özel'in öfke kontrolü...



Özgür Özel'in duygusu ona müsait değil. Özgür Özel'in tez canlılığı ona müsait değil. Özgür Özel'in öfke kontrolü ona müsait değil. Özgür Özel'in iş yapma beceri kapasitesi ona müsait değil. Bu çok net'' ifadeleriyle Özel'in liderlik yeteneklerini eleştirdi.

''Bursa’daki hanımefendiye gösterdiği tepki de, 3600 ek göstergeyi soran yaşlı vatandaşa ‘Allah seni bildiği gibi yapsın’ demesi de o koltuğun Özgür Özel’i aştığının göstergesi'' hatırlatmasında bulunan Gültekin,

''İktidar sinir harbi veriyor, bunalıma sokmaya çalışıyor, dokunulmazlık dosyalarıyla ‘Her an tutuklanabilirsin’ havası estiriyor.

O koltuğa çok daha dirayetli, çok daha ağırbaşlı bir isim gerekliydi'' mesajı verdi.



Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması gibi...



Özgür Özel'in bu hataları kasten yapmadığına işaret eden Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde büyük tartışma yaratan 'seccadeye basma' tartışmalarının benzerine Özgür Özel'de de rastlayabileceklerini savunarak muhalif seçmene, hazırlık olun çağrısında bulundu.

