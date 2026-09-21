Son Mühür- Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna kadın arkadaşı Özlem Şanver'e yönelik şiddet görüntülerinin sosysl medyaya düşmesinin ardından veda etmek zorunda kalmıştı.

Berhan Şimşek'in başı şimdilerde eski danışmanı Tayfun Güler yüzünden ağrıyacak gibi görünüyor.

Tayfun Güler, Şimşek'in kendisine özlük haklarını vermediğini, ayrıca kendisine yönelik küfür ve tehditlerde bulunduğuna yönelik iddialarıyla gündeme gelmiş, Güler bu iddilaları Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi'ne de ilettiğini duyurmuştu.



Ancak, CHP yönetiminin konu hakkındaki suskunluğu Tayfun Güler'i isyan ettirdi.

''11 ay önce “arınma” söylemine inanarak çıktığımız yolculuğun sonunda gördüğüm gerçek şudur: Arınma diye yola çıkanlar, siyasi çürümenin tam ortasında kalmıştır'' vurgusunda bulunan Güler,

''Artık susmayacağım, isimlerin ve makamların arkasına saklanan bu ikiyüzlü düzeni görmezden gelmeyeceğim!

“Artist Efendi”nin şahsıma yönelik tehditlerini ve iki ay boyunca danışmanlığını yapmama rağmen verdiği sözleri yerine getirmediğini Genel Merkez’e açıkça bildirdim. Ancak gereği yapılmadı; sessizlik tercih edildi. Tehdide göz yumanların, haksızlığın üzerini örtenlerin ve hesap sormaktan kaçanların ağzındaki “adalet” sözü artık benim için hiçbir anlam taşımıyor'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Maskeniz artık düştü...



''Kamuoyuna yansıyan şiddet görüntüleri ve ağır iddialarla aylarca gündemden düşmeyen bir kişiye Genel Merkez’de alan açılması, şiddet mağduru binlerce kadının yüzüne kapı çarpmaktır. Kadın haklarını kürsülerde savunup işlerine gelmediğinde yaşananları görmezden gelenlerin sergilediği bu tavır, düpedüz siyasi ikiyüzlülüktür'' diyen Tayfun Güler,

''Ortaya çıkan tablo ibretliktir:

Birbirinin yüzüne gülüp arkasından kuyu kazanlar…

Dün yerden yere vurduklarına bugün makam uğruna methiyeler düzenler…

Güç kimdeyse onun önünde eğilenler…

Yola birlikte çıktıklarını, yolda bulduklarına satanlar…

İlkelerini koltuğa, vefayı çıkara, mücadeleyi kişisel hesaplara kurban edenler…

Sizin “arınma” dediğiniz şey; tehdide sessizlik, haksızlığa kayıtsızlık, dost görünenlerin arkadan kurduğu oyunlar ve makam uğruna sergilenen yüzsüz bir tiyatrodan ibaretmiş!

Aylarca gece gündüz demeden verdiğimiz mücadeleyi kendi ikbal hesaplarınıza basamak yaptınız. Emek verenleri değersizleştirdiniz, sözlerinizin arkasında durmadınız, adaleti yalnızca işinize geldiğinde hatırladınız. Sonunda da gerçek yüzünüzü kendi ellerinizle ortaya çıkardınız.

Maskeniz düştü!'' sözleriyle mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen CHP yönetimine yönelik tepkisini devam ettirdi.



CHP'den istifa ediyorum...



''Ben bu siyasi çürümenin ortağı, bu ikiyüzlülük düzeninin figüranı ve bu suskunluk tiyatrosunun alkışçısı olmayacağım!

Bu nedenle bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırıyorum'' sözleriyle CHP'den istifasını duyuran Güler,

''Ben giderken başımı eğmiyorum. Başını eğmesi gerekenler; tehditleri görmezden gelenler, verilen sözleri çiğneyenler, şiddet iddiaları karşısında sessiz kalanlar, yol arkadaşlarını çıkarları uğruna satanlar ve “arınma” sözünü kirli hesaplarına perde yapanlardır!

Tarih, kimin onuruyla çekip gittiğini; kimin makam ve çıkar uğruna sustuğunu mutlaka yazacaktır'' mesajı verdi.