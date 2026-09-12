Son Mühür- Yeni eğitim öğretim serüvenine bir adım kalmışken İzmir’in köklü ve yenilikçi eğitim markası Radikal Eğitim Kurumları, büyüme yolculuğuna görkemli bir organizasyonla devam ediyor. İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde hizmete geçirilen Radikal Prestij Şubesi, iş ve eğitim dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı şık bir törenle hizmete girdi.

Prestij Şubesi kapılarını açtı

Katılımcıların çarpıcı konuşmalara imza attığı törende açılış kurdelesini kesen Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, Güzelbahçe yatırımının stratejik önemine dikkat çekerek, “Radikal Eğitim Kurumları olarak tek amacımız öğrencilerimize sadece akademik başarı sunmak değil; onları global dünya standartlarında bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır” dedi.

“Her öğrencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracağız”

Avcı ayrıca her öğrencinin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak özel takip sistemlerinin olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Prestij Şubemizi, Güzelbahçe’nin yükselen değerine yakışan bir altyapı ve eğitim teknolojisiyle kurguladık. Her bir öğrencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak özel takip sistemlerimiz ve güçlü kadromuzla buradayız. İzmir genelinde yakaladığımız kitlesel ve bireysel başarı grafiğini Güzelbahçe’de daha da yukarı taşıyacağız.”