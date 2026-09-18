Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığındaki il yönetimi, seçim çalışmalarını koordine etmek üzere 9 kişilik Seçim Koordinasyon Kurulu kurdu. Öte yandan Uygar Yıldırım Kültür Sanat Koordinatörü, Zekiye Seda Sönmez ise Akademik Bilim Kurulu Genel Koordinatörü olarak görevlendirildi. Akademik Bilim Kurulu Genel Koordinatörü Zekiye Seda Sönmez, görevine ilişkin değerlendirmeleri ve hedeflerini açıkladı.

“Birikimimi CHP İzmir örgütünde kurumsal ve üretken bir yapıya dönüştürmek istiyorum”

Doktora çalışmasını da Cumhuriyet Halk Partisi ve hükümet politikaları üzerine gerçekleştirdiğini söyleyen Sönmez, “CHP İzmir İl Başkanlığı bünyesinde Akademik Kurul Genel Koordinatörlüğü görevine getirilmiş olmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde 21 yıldır farklı kademelerde görev yapmış bir siyasetçi olarak; gençlik kolları başkanlığından ilçe yönetiminde Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına, belediye meclis üyeliğinden 27. Dönem Milletvekili Adaylığına kadar partimizin farklı alanlarında görev ve sorumluluk üstlendim. Bu süreçte edindiğim saha ve örgüt deneyiminin, akademik birikimimle birlikte bu yeni görevde önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Akademik hayatımda da siyasetin ve kamu politikalarının bilimsel boyutuna özel bir ilgi duydum. Doktora çalışmamı Cumhuriyet Halk Partisi ve hükümet politikaları üzerine gerçekleştirerek, partimizin siyasal tarihini, politikalarını ve iktidar perspektifini akademik bir çerçevede ele alma fırsatı buldum. Şimdi ise bu birikimi CHP İzmir örgütü içerisinde daha kurumsal ve üretken bir yapıya dönüştürmek istiyorum” dedi.

“Özellikle parti politikalarının üretilmesine daha fazla katkı sunmasını önemsiyorum”

‘Politika önerileri geliştiren bir çalışma anlayışı oluşturmak istiyoruz’ diyen Sönmez, “Akademik Kurul’u; üniversiteler, akademisyenler, araştırmacılar, farklı uzmanlık alanlarından profesyoneller ve partimizin deneyimli kadrolarıyla örgüt arasında güçlü bir bilgi ve politika köprüsü oluşturacak şekilde çalıştırmayı hedefliyorum. İzmir’in sorunlarını yalnızca tespit eden değil, bu sorunlara yönelik bilimsel veriye, saha araştırmalarına ve uzmanlık bilgisine dayanan politika önerileri geliştiren bir çalışma anlayışı oluşturmak istiyoruz. Ekonomi, yerel yönetimler, sosyal politikalar, eğitim, sağlık, çevre, kentleşme, gençlik, kadın politikaları, dış politika ve teknoloji gibi pek çok alanda akademik çalışmalar, raporlar, politika notları ve çalıştaylar gerçekleştirebiliriz. Özellikle genç akademisyenlerin ve genç uzmanların parti politikalarının üretilmesine daha fazla katkı sunmasını önemsiyorum. Siyaset ile akademi arasındaki mesafenin azaltılması, bilginin siyasetin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu önemli görevi şahsıma tevdi eden CHP İzmir İl Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'ye ve İl Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Kendilerinin güveni benim için aynı zamanda önemli bir sorumluluktur” diye konuştu.

“CHP’yi bilimsel düşünce ve çağdaş kamu politikalarıyla buluşturmak için çalışacağız”

Görevini koordinatörlüğün ötesinde bilgi üreten ve politika geliştiren bir çalışma alanı olarak gördüğünü belirten Sönmez, “Bundan sonraki süreçte amacımız; İzmir’in akademik, entelektüel ve bilimsel kapasitesini CHP örgütünün politika üretme gücüyle buluşturmak ve partimizin daha nitelikli, daha veriye dayalı ve geleceğe dönük politikalar geliştirmesine katkı sunmaktır. Bu görevi yalnızca bir koordinasyon görevi olarak değil, bilgi üreten, politika geliştiren ve örgütün kapasitesini güçlendiren bir çalışma alanı olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü siyasi birikimini, bilimsel düşünce ve çağdaş kamu politikalarıyla buluşturmak için çalışacağız” dedi.