Son Mühür- Kuruluşundan itibaren büyüme gerçekleştiren YENİ Parti ilçe örgütlerinde dün delege seçimleri tamamlandı. İlçe örgütlerinde başkan adayları da bire bire ortaya çıkmaya başladı. Güzelbahçe ilçe başkanlığı için ilk aday Mehmet Cengizhan Kütükçü oldu.

Kütükçü adaylığını açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda önemli poziyonlarda görev almış olan Mehmet Cengizhan Kütükçü Büyük Önder Atatürk'ün devrim ve ilkelerine sahip çıkmak için ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de yürüttü. Buradan aldığı deneyimle birlikte Güzelbahçe örgütüne katkıda bulunmak istediğini belirten Kütükçü, “Sadece ilçe başkanı olmak için değil, Güzelbahçe’de yeni bir siyaset anlayışını başlatmak için adayım” dedi.

Hedef güçlü ve aktif örgüt

Örgüt üye sayısını artırmanın hedeflerinden yalnızca biri olduğunu açıklayan Kütükçü örgütsel dayanışmayı ve mahalle çalışmalarını güçlendirmek, esnaf ve vatandaşlarla sürekli temas halinde olmak, gençleri ve kadınları siyasete daha fazla katmak, sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ilişkiler kurmak ve Güzelbahçe’de çalınmadık kapı bırakmamak gibi amaçlarını da bir bir sıraladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde yönetimde katılımcı bir anlayışı hayata geçirmeyi planlayan Kütükçü, “Hedefimiz yalnızca kongreyi kazanmak değil; güçlü, çalışan ve halkın içinde bir örgüt kurarak iktidar yolunu Güzelbahçe’den güçlendirmek” mesajını verdi.