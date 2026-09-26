Son Mühür / Atakan Başpehlivan Çift adaylı yarışa sahne olan Özgür Özel'inde gün içinde açılış konuşmasını gerçekleştirdiği YENİ Parti Gaziemir İlçe önseçiminde üyeler tercihlerini Orkan Yılmaz'dan yana kullandı.

21 oy farkla seçimi Yılmaz kazandı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'inde açılışına katıldığı ve partisinin siyasi vizyonu üzerine önemli açıklamalarda bulunduğu Gaziemir önseçiminde belediye başkanı Ünal Işık'ın verdiği destekle kamuoyunda anılan Orkan Yılmaz 764 oy alırken, rakibi Çağrı Şırlancı ise 743 oyda kaldı.

Belediye destekledi iddiası tepki yaratmıştı

Söz konusu seçim sonuçlarının YENİ Parti İzmir'da sürpriz sonuç olarak yorumlandığı öğrenilirken, özellikle belediye kanadının önseçim öncesinde üyelerin tercihlerine yönelik müdahalelerde bulunduğu ve parti tabanının bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Şırlancı'nın sandık öncesi tepkisi gündem olmuştu

Seçim öncesinde Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile Kurucu İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı arasında soğuk rüzgarlar esmiş, Şırlancı sandık öncesi yaptığı açıklamalarda Başkan Işık’ın tutumuna tepki göstermişti. Eski Belediye Başkanı Halil Arda’nın delege yazılmasının ardından Işık’ın tavrının değiştiğini belirten Şırlancı, "Başkan Işık benimle konuşmasında karşıma henüz kim olduğunu kendisinin de bilmediği bir aday çıkaracağını söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Işık’ın Ankara’dan çok sayıda üye formu getirdiğini ve aynı soyadı taşıyan bu üyelerin hiçbirine engel çıkarmadığını vurgulayan Şırlancı, belediye imkanlarıyla üyelere etki edildiği yönündeki iddialarla ilgili ise belediye ile kurucu teşkilat arasındaki gerilime dikkat çekmişti.

Orkan Yılmaz: Partimizin politikalarını her sokakta ve mahallede anlatacağız

Öte yandan, CHP Gençlik Kolları'ndan itibaren siyasette yer aldığı bilinen sandıktan zaferle ayrılan YENİ Partili Orkan Yılmaz, önseçimin başlangıcında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Partimizin politikalarını her sokakta ve mahallede anlatacağız. Bizim hedefimiz ilk seçimde iktidar olmaktır. Bunun yolu güçlü örgütten gelmektedir. Gençlerin iradesini, büyüklerin tecrübesiyle buluşturan bir örgüt yapısıyla bunu başarabiliriz.

Başarı tek bir kişinin olmamıştır. Benim ilçe başkanlığı anlayışım tam olarak budur. Her şeyin çok güzel olacağı günler yakındır. Genel başkanımız 1 ay sonra seçim varmış gibi sokak sokak dolaşıyor. Bizler Gaziemir'de haftaya seçim varmış gibi çalışacağız. Her gün sahada olacağız. Seçimler geçer, görevler değişir. Değişmeyen tek şey örgüttür. Ben buraya geçmişi silmeye değil, geçmişte olan emeğin yenisini kurmaya geldim"