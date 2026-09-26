Son Mühür - YENİ Parti İzmir Teşkilatı, olağan ilçe kongreleri öncesinde ilçe başkan adaylarını ve yönetimleri belirlemek amacıyla üye katılımına dayalı bir ön seçim süreci gerçekleştirdi. İzmir genelinde 20 ilçede kurulan sandıklarda parti üyeleri sandık başına giderek tercihlerini yaptı. Parti içi demokrasi yöntemini uygulayan YENİ Parti'de, üye sayısının yetersiz olduğu veya tek adayla seçime gidilen ilçelerin dışındaki bölgelerde adaylar doğrudan üyelerin oylarıyla netleşti.

Tire'de 866 üye sandık başına gitti

Ön seçimin yapıldığı kritik noktalardan biri olan Tire İlçe Başkanlığı seçimi, Hangar Çok Amaçlı Salon’da düzenlendi. Toplam 977 kayıtlı üyenin bulunduğu ilçede sandık başına giden 866 üye oyunu kullandı. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre adaylardan Ersin Güngör 434 oy alırken, rakibi Gürol Soyuer 430 oyda kaldı. Yapılan sayımın ardından Ersin Güngör 4 oy farkla seçimi önde tamamlayarak YENİ Parti Tire İlçe Başkan Adayı oldu.