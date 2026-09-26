Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya üzerinden yayınladığı videosunda bugün Özgür Özel'in de ziyaret ettiği partisinin Gaziemir'deki ön seçimiyle ilgili konuşarak, YENİ Parti'de delegelik sisteminin prosedür haline geldiğini vurguladı.

Murat Bakan: Delege melege yok

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda Gaziemir'deki ön seçimlerin devam ettiğini söyleyen ve YENİ Parti üyelerinin doğrudan ilçe başkanlarını seçmek için oy kullandıklarını belirten YENİ Partili Murat Bakan, "Gaziemir ilçe seçimimiz devam ediyor. İlçe başkanımızı seçiyoruz. İki aday var. Üyelerin hepsi tek tek oy kullanıyor, görüyorsunuz. Bir tarafta beş sandık var, diğer tarafta beş sandık var. Delege melege yok; üye geliyor, hangi adayı istiyorsa ilçe başkanını doğrudan seçiyor" diye konuştu.

"Delege artık prosedür haline geldi"

Son olarak, YENİ Parti'de delegelik sisteminin yalnızca prosedürden ibaret olduğunu söyleyen Murat Bakan, söz konusu paylaşımında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üyeler seçiyor, başka hiçbir siyasi parti de yok. Delege artık tamamen bir prosedür haline geldi. Üyenin doğrudan katıldığı; üyenin katılımıyla ilçe başkanının, il başkanın, genel başkanın seçildiği bir parti Yeni Parti"