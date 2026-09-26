Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yarım günlük İzmir programı, Gaziemir'de gerçekleşen ön seçime katılım göstermesiyle başladı. Gaziemir'de konuşan YENİ Parti lideri Özel, kürsüden yeni bir başlangıç yaptıklarını altını çizerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel: Sizler benim ailemsiniz

Gaziemir'de coşkulu salonda partililerine seslenen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüden birlik beraberlik mesajları vererek, "Bir başlangıç yapmaya geldik. Biz bu partide söz sahibi partinin sahibi olacak dedik. Bugün bu sözü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. YENİ Parti bizim yeni evimizdir sizler benim ailemsiniz, bizler Türkiye'nin geleceği için bir araya gelmiş, kendi geleceğini değil ülkenin geleceğini düşünen iktidar hedefinden şaşmayan insanlarsınız. Gaziemir'de iki adayımız olduğunu öğrendim, az önce kapıda yan yanaydılar. Birazdan ilk oy atılırken ikisini de yanıma alacağım. Bugün biz iki iyiden birini, iki genç dinamik isimden birine sen bir adam önümüzde dur diyeceksiniz. Kazananın görevi diğerinin koluna girmek olacak. Pazartesi günü oturacaklar ve gelecek haftaki listeyi nasıl yaparız diye konuşacaklar. Kazananın ekibini temsil eden ve gelecek seçimleri kazanıp, YENİ Parti'yi iktidar yapacak yönetimi birlikte oluşturacaklar" dedi.

"YENİ Parti iktidara teslim olmayanların partisidir"

Öte yandan, YENİ Parti'nin iktidara yürüyeceğinden söz eden ve iktidara asla teslim olmayacaklarının altını çizen Özel, adil bir Türkiye vaat edeceklerini aktararak, "Bazı yerlerde tek adaylar üzerinde uzlaşılmış, buradan Türkiye'deki çoklu adayların olduğu yere söylüyorum. Benim genel başkan olarak kesinlikle ve kesinlikle adayım, üyeler kimi seçerse odur. YENİ Parti yıllardır süren rekabetlerin değil, kendi evlatlarını iktidarın iftiralarına kurban etmeyenlerin partisidir. Cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkanların partisidir. İktidara teslim olmayanların ve AK Parti'ye teslim olmayanların partisidir.

YENİ Parti teslim olmayanların partisidir. Şunu görüyorum ki bu atılan adım her partimiz açısından, hem de bundan sonra siyasi partilerin geri dönemeyeceği bir kazanıma dönüşecek. İlk seçimlerde YENİ Parti iktidar olacaktır. YENİ Parti'nin ismindeki dört harf çok şeyi ifade ediyor. Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yeni bir sayfayı ifade ediyor. Köhneleşmiş yöntemlerin terk ettiğini, artık yeni siyasetin geleceğini ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, çiftçiye, kadınlara iyi gelmedi artık Türkiye'nin yep yeni bir enerjiye ihtiyacı var. Her yaştan gençlere ihtiyacı var.

Bundan sonra sorumluluk YENİ Parti üyesi olan herkesin omuzlarındadır. Partimizi millet kurmuştu. Bütçesini bağışlarla milletimiz oluşturmaktadır. Arkamızdaki yegane gücümüz milletimizdir. Biz milletin üzerinde bir güç tanımadık ve tanımayacağız. Eskinin ve yaşlanmışın devri geride kalmıştır. Yeni siyaset iktidara yürümektedir. Bugün itibariyle partimizin üyelik sayısı 703 bine ulaştı. 81 ilde örgütlendik. Kurulduğumuz gün ana muhalefet partisi olduk. YENİ Parti yepyeni soluğu olan bir partidir. Türkiye'ye vaat ettiğimiz demokrasiyi önce kendi partimizde yaşayacağız. Bugün bu büyük başlangıcı birlikte yapıyoruz. Türkiye'ye adil ve özgür bir ülke vaat ediyoruz"

"AK Parti'nin kara düzenini yerle bir edeceğiz"

Son olarak, AK Parti'nin kara düzenini yerle bir edeceklerini kaydeden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Dün emekliler eylem yaparken, bir emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, 'para değil onurumuzu istiyoruz' diyerek, beylik silahıyla maalesef hayatınıa son verdi. YENİ Parti uzun süredir, her toplantısında emeklileri konuşmuştur. Yıllarca parmakları nasırlanmış, artık sen çalışma denen emeklilere en büyük vefasızlığın yapıldığının konuşmaktadır. Her yaptığımız mitingte şunu söylüyorum: emeklilerin gözündeki hayal kırıklığını görüyorum. Dün yaşanan acı olayın tekrarının olmaması için Allah'a dua ediyoruz. Bu kadar vefasızlık emeklilerin hiçbirine reva değildir, AK Parti'nin kara düzenini yerle bir edeceğiz"