Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Gaziemir'de ön seçim heyecanı adayların konuşmasıyla başladı. Mevcut ilçe başkanı Çağrı Şırlancı ve Orkan Yılmaz'ın yarışacağı ön seçimlerde adaylar kürsüden konuşmalarını gerçekleştirirken, YENİ Parti lideri Özel'in de ilerleyen dakikalarda salona geleceği açıklandı.

Çağrı Şırlancı: YENİ Parti iktidar olacak Türkiye kurtulacak

Partilerinin, ilçede birlik ve dayanışmanın adresi olacağını söyleyen YENİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, "Bugün çok mutluyuz, çünkü bu salonda birlik ve beraberlik var. bu salonda geçmişi bir kenarda bırakıp aynı hedefe yürüyen insanlar var. Bizim birliğimizin gücü işte buradan geliyor. Bu yumruğumu ayrıştıranlara bölmek isteyenlere zalimlere kaldırıyorum.

Ben şu anda ne yaparlarsa yapsınlar, biz Atatürkçüyüz diye haykıran insanları karşımda görüyorum. Bu yürüyüşü durduracaklarını düşünüyorlarsa bir kez daha Gaziemir'e baksınlar. İşçinin, çiftçinin genel başkanımıza nasıl sarıldıklarına baksınlar. Bizler ayak basmadık yer bırakmamak, gecemizi gündüzümüze katmak için hazırız diyenleriz. Gaziemir'in yüreği güzel insanları bizi iyi tanır. Biz ne yaptıysak hep birlikte yaptık. Bundan sonrada böyle olacak partimize ve üyelerimize söz veriyorum. Birlik ve dayanışmanın adresi olacağız. YENİ Parti iktidar olacak, Türkiye kurtulacak" dedi.

Orkan Yılmaz: Değişmeyen tek şey örgüttür

Konuşmasında gençlerin iradesiyle, büyüklerin tecrübesiyle buluşturacaklarını belirten YENİ Parti İlçe Başkan Adayı Orkan Yılmaz, "Bu salona baktığımda sokak sokak gezen kadınlarımızı görüyorum, gençlik kollarında bayrak asan arkadaşlarımı görüyorum. Ülkemizin bir seçim daha kaybetme lüksü yok. Daha fazla kapı çalacağız. Hiç bir üyemizi geride bırakmayacağız. Partimizin politikalarını her sokakta ve mahallede anlatacağız.

Bizim hedefimiz ilk seçimde iktidar olmaktır. Bunun yolu güçlü örgütten gelmektedir. Gençlerin iradesini, büyüklerin tecrübesiyle buluşturan bir örgüt yapısıyla bunu başarabiliriz. Başarı tek bir kişinin olmamıştır. Benim ilçe başkanlığı anlayışım tam olarak budur. Her şeyin çok güzel olacağı günler yakındır. Genel başkanımız 1 ay sonra seçim varmış gibi sokak sokak dolaşıyor. Bizler Gaziemir'de haftaya seçim varmış gibi çalışacağız. Her gün sahada olacağız. Seçimler geçer, görevler değişir. Değişmeyen tek şey örgüttür. Ben buraya geçmişi silmeye değil, geçmişte olan emeğin yenisini kurmaya geldim" diye konuştu.