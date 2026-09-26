Son Mühür- İzmir’in Foça ilçesinde yol yapım ve yenileme tam gaz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekipleri ile Foça Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda devam eden çalışmaların adresi Yenifoça ve Ilıpınar oldu. Bu kapsamda yol imalatı, sathi asfalt kaplama ve kilit parke uygulamaları gerçekleştiriliyor.

25 bin metrekarelik yol imalatı tamamlandı

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Narezen Mevkii ve Gaziosmanpaşa Caddesi’nde toplam 25 bin metrekare yol imalatı tamamlanırken, Ilıpınar ile Gerenköy arasındaki üretim yolunda 18 bin metrekare sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Yenifoça’da 20 bin metrekare kilit parke döşeniyor

Yenifoça’da ise Cumhuriyet Caddesi, Çamlık Sokak, Kırlar Sokak, Beyaz Orkide Sokak ve Kazım Karabekir Caddesi’nde toplam 20 bin metrekare kilit parke imalatı gerçekleştiriliyor.

Başkan Fıçı: “Foça’nın her mahallesinde çalışıyoruz”

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, “Foça’nın her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalar yürütüyoruz. Yol çalışmaları da bu hizmetlerin önemli bir parçası. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON ekipleriyle sahada koordineli şekilde çalışarak ihtiyaç duyulan noktalarda yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Foça’mız için yapılması gereken ne varsa, imkânlarımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Fıçı’dan Tugay ve İZBETON ekiplerine teşekkür

Ayrıca Fıçı Başkan Tugay’a ve İZBETON ekibine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Foça’mız için yürütülen çalışmalara verdikleri destek ve sahadaki iş birliği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a ve İZBETON ekiplerine teşekkür ederiz. Foça’nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, ilçemizin her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz. Foça bizim için önemli.”