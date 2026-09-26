Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı’nda ön seçim heyecanı başladı. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar ile Serkan Kaçar’ın yarıştığı ön seçim kapsamında Çiğli’nin Evka 2 Mahallesi’nde bulunan Pelikan Sosyal Tesisleri’nde sandıklar kuruldu.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği ön seçimde oy verme işlemi saat 11.00 sıralarında başladı. Sandıkların kurulmasının ardından parti üyeleri oy kullanmak için tesise gelirken, yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Erkan Akar ve Serkan Kaçar’ın ilçe başkanlığı için yarıştığı seçimde partililer, tercihlerini sandık başında kullanıyor. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte tesiste seçim hareketliliği yaşanırken, partililerin yoğun katılımı dikkat çekti. Ön seçim sürecinde gözler, sandıklardan çıkacak sonuçlara çevrildi.

Delege seçimi eleştirisi

YENİ Parti Çiğli Kurucu İlçe Başkanı Erkan Akar, ön seçim için yaptığı açılış konuşmasında, "Tarih Mayıs ayı 2025. Kürsüde o zamanki parti sözcümüz Deniz Yücel. Çıktı dedi ki 39. olağan kongremiz başlamıştır, örgütümüze hayırlı olsun dedi. O zamanki anketlerde CHP'nin oyu yüzde 36. Mayıs, Haziran Temmuz.. Başladık birbirimizi çekiştirmeye. Sen beyaz liste, ben mavi liste, turuncu liste, sarı liste' sözleriyle dönemin parti içerisindeki yarışın zamanla üyelerin sert biçimde karşı karşıya gelmesine dönüştüğünü söyledi.