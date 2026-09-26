Muhammed Gömük geçmiş zamanlarda adını FETÖ'nün devlet kurumlarındaki yapılanmaları, terör örgütü ile ilgili iddianameler ve örgüte dair çeşitli konuları kaleme alarak duyurmuştu. Muhammed Gömük, 'FETÖ Terimler Sözlüğü' isimli yeni bir çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. FETÖ'nün kriminal terminolojisi ve jargonunu 'FETÖ Terimler Sözlüğü' adlı kitapta toplayan Gömük, bu eserin Dünya literatüründe ilk olduğunu belirtti.

Hücre yapılanması ve gizli kodlar

Sözlükteki birkaç detaya bakılırsa

Hücre yapılanması ve gizli kodlar: Firari örgüt üyelerinin saklandığı ve hücre evi olarak kullanılan yerler "Gaybubet" olarak adlandırılırken; deşifre olmamak adına kamuya açık ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalar terör örgütünün gizli haberleşme trafiğini ortaya koyuyor.

Paranın izindeki ifadeler: 'Himmet' adı altında toplanan paraların doğrudan elebaşına aktarılan kısmı "Amerika Öşrü" ve "Kutsal Hoca Payı" olarak şifrelenmiş durumda.

Kritik kurumlardaki sızma: TSK, Emniyet ve Yargı gibi devletin kılcal damarlarına sızan yapılar "Mahrem Hizmet" ve "Emniyet İmamı" gibi başlıklar altında hiyerarşiye bağlanırken, bunları perde arkasından yönetenler ise "Gölge İmam" olarak tanımlanıyor.

Sadakat ve kamuflaj stratejisi: Örgütün, üyelerini test etmek için uyguladığı "Sadakat Testi", amaca ulaşmak için her türlü kılığa girilmesini emreden "Takiye" yöntemi ve örgüte bağımlı kılınan kişiler için kullanılan "Kafalamak" tabiri, yapının psikolojik manipülasyon boyutunu gözler önüne seriyor.

“Mücadele yalnızca sahada değil, dilde de yürütülmeli”

FETÖ Terimler Sözlüğü ile ilgili açıklama yapan Muhammed Gömük, mücadelenin yalnızca sahada değil dil, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve politika gibi çeşitli mecralarda bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak çacak olması. Terör alanında ilk sözlük çalışması olan eserden sonra diğer belli başlı örgütlerle ilgili terminoloji çalışmalarının hız kazanacağını düşünüyorum. Bu eser, FETÖ'nün hücresel yapısını, teşkilatlanmasını, kurgusunu, hedeflerini ve hangi niteliklere haiz bir terör örgütü olduğunu ortaya koymaktadır.

Binlerce terimden müteşekkil jargonu olan bir terör örgütü, hiç şüphesiz son derece tehlikeli, kapasiteli ve geçmişi eski tarihlere dayanan bir örgüt olmalıdır. Örneğin CIA'in kurduğu El-Kaide'nin veya DEAŞ'ın jargonu kitaplaştırılacak olsa belki on sayfayı geçmez! FETÖ'yü esasen herkesçe malum terör örgütleriyle değil herkesçe malum olmayan terör örgütleriyle kıyaslamalıyız. Bunlar da Moon Tarikatı terör örgütü ve Opus Dei terör örgütüdür. FETÖ ile birlikte altın nesil zincirini tamamlayan bu iki büyük terör örgütünün de muhtemel ki FETÖ gibi geniş bir kullanım kılavuzu olabilir" dedi.