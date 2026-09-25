Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Mesut Sever, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kalp krizi sonrasında açık kalp ameliyatına alınan Sever’in operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunda iyileşme görüldüğü aktarılmıştı. Ancak Sever tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CHP Çiğli Örgütü acı haberi paylaştı

Sever’in vefatını CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ sosyal medya hesabından duyurdu. Yaklaşık iki aydır ilçe yönetiminde görev yapan Sever’in ölümü, CHP Çiğli teşkilatında büyük üzüntü yarattı.

CHP Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkan Yardımcımız Mesut Sever'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun.”

Cenaze programının netleşmesi bekleniyor

Çiğli’de sevilen isimler arasında gösterilen Mesut Sever’in vefatının ardından cenaze töreninin ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntıların ailesi ve CHP Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor

