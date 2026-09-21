AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Burhan Özfatura'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

“Şehrimize çok değerli hizmetleri oldu”

Kasapoğlu yayınladığı mesajda Özfatura’nın İzmir’in yerel yönetim tarihinde önemli bir konumda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İzmir'in önceki dönem Belediye Başkanlarından İzmir'e ve ülkemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli insan Burhan Özfatura'nın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Rabb'imden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Değerli ailesi başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"

Birleşmiş Milletler'in 81'inci Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'a giden Dr. Kasapoğlu buradan yayınladığı mesajda, iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Özfatura'nın, kentin ulaşım ve altyapı projelerinin ilerlemesinde büyük emeği bulunduğunu hatırlattı.

“Görevi sona erdiğinde de hizmete devam etti”

Özfatura'nın belediye başkanlığı sonrasında da toplumsal sorumluluk üstlenmeye devam ettiğini kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burhan Bey'in hayatında beni özellikle etkileyen hususlardan biri de, engelli bireyler ve aileleri için gösterdiği gayrettir. Çocuklarımızın eğitim alabilmesi, gelişimlerini destekleyen imkânlara kavuşabilmesi ve ailelerinin yanında bir destek bulabilmesi için sorumluluk üstlendi. Engelsiz Yaşam Köyü'ne verdiği emek, onun insana duyduğu saygının ve koşulsuz sevginin kıymetli bir örneğidir. Bir insanın hayatını kolaylaştırmak için gösterilen çabanın değeri çok büyüktür. Burhan Özfatura, bu sorumluluğu yıllarca taşıdı. Belediye başkanlığı görevi sona erdikten sonra da hizmet etme gayretini korudu. Engelli bireylerin ve ailelerinin gönlünde müstesna bir yer edindi. Kendisini, İzmir'e hizmetlerinin yanında bu gönül zenginliğiyle de özlemle hatırlayacağız” diye konuştu.