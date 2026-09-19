Son Mühür / Dilek Çakır Durak – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in en büyük ilçesi Buca’da mahalle mahalle gezerek vatandaşın taleplerini dinledi. Yol yatırımı, park yenileme, bakım ve onarım çalışmaları devam eden Buca’da, dezavantajlı mahallere giden Başkan Tugay, mahalle sakinleri ve muhtarlarla görüştü.

Buca’nın İnönü Mahallesi Muhtarı Yunus Bingöl, Fırat Mahallesi Muhtarı Ayşe Metin, Çamlıpınar Mahallesi Muhtarı Erkan Güneş, Çamlıkule Mahallesi Muhtarı Ali Yıldırım, Yıldız Mahallesi Muhtarı Menekşe Bilir ve Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız’ı ziyaret eden Başkan Tugay, sorunların çözüme kavuşturulması için notlar alarak çözümü için talimat verdi.

“Ben halkı temsilen buradayım”

Programın sonunu Mustafa Kemal Mahallesi’nde tamamlayan Başkan Tugay, “Belediye başkanınız olarak, bu mahallelerimizin olduğu bölgede biraz iletişimimizin eksik kaldığını düşünüyorum. Bu iletişimi düzeltelim istiyorum. Çünkü iletişim olmayınca insanlar birbirini anlamıyor. Sorun oluyor; bilmiyoruz. Dolayısıyla da sorunları çözmek için doğru adımları atamıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'in bütününde pek çok çalışma yapıyoruz. Birimlerimize, arkadaşlarımıza bir konu iletildiğinde ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ben kendimi hep şöyle tarif ettim; ben halkı temsilen buradayım. Kiminin oyu var, kiminin oyu yok hiç önemli değil. Bizim işimiz sizi temsilen belediyede işlerin yürümesini sağlamak” dedi.

“Amacım elimden gelenin en iyisini size sunmak”

Sorunları bildiklerinde daha etkin davranabildiklerinin de altını çizen Başkan Tugay, “Sorunları yerinde gördüğümüz zaman çok başka oluyor. O yüzden istiyorum ki daha çok doğrudan iletişimimiz olsun. Benim amacım elimden gelen en iyi hizmeti sizlere sunabilmek. Burası çok yoğun nüfusun olduğu ama belediye hizmetleri açısından eksiklerin olduğu bir yer. Muhtarlarımızla konuştuk, bu nezih insanların yaşadığı yere biraz daha fazla özen göstermek için bürokrat arkadaşlarımla beraber elimden geleni yapmaya hazırım. Elimden geldiğince iyi gününüzde ya da sıkıntılı zamanınızda yanınızda olmaya çalışacağım” diye konuştu.

Başkan Tugay'a ziyaretinde Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer ve Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır da eşlik etti.