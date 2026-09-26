Son Mühür - YENİ Parti İzmir Teşkilatı’nda olağan parti içi seçim takvimi kapsamında sandık heyecanı yaşandı. Diğer siyasi partilerden farklı olarak örgüt içi demokrasiyi ve üyelerin aktif katılımını esas alan bir ön seçim modeli uygulayan parti, İzmir genelinde kurduğu sandıklarla üyelerin oyuna başvurdu. Gün boyu süren oy verme işlemlerinin ardından parti üyelerinin sandığa yansıyan iradesiyle, ilçe kongrelerinde yarışacak olan ilçe başkan adayları ve parti yönetimleri netleşti.

Tek aday Arif Uyguner

İzmir’in birçok ilçesinde ön seçim sandıkları kurulurken, üye sayısı 400’ün altında kalan Bayındır ilçesinde mevzuat gereği ön seçim gerçekleşmedi. Sürece tek aday olarak giren mevcut İlçe Başkanı Arif Uyguner, gerçekleştirilen ilçe kongresinde delegelerin desteğini alarak yeniden YENİ Parti Bayındır İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu’dan tebrik mesajı

Kongrenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, salondaki coşkuya ve birlik beraberlik mesajlarına dikkat çekti. Sakarsu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Bayındır İlçe Başkanlığımızın kongresini, örgütümüzün güçlü katılımı, büyük bir coşku ve birlik ruhuyla gerçekleştirdik!

Bu salon bugün sadece bir kongreye değil, Bayındır’ın geleceğine dair güçlü bir iradeye şahitlik etti. Kongremize katılarak bizlere güç veren tüm yol arkadaşlarıma ve örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum.

İlçe Başkanlığı’na seçilen Sayın Arif Uyguner’i ve yönetim kurulunu gönülden kutluyor, yeni dönemin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi daha güçlü, daha kararlı ve daha büyük bir inançla yürüme zamanı! Bayındır için omuz omuza, hep birlikte çalışacağız. Partimize ve Bayındır’ımıza hayırlı olsun!"