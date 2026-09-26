Son Mühür - YENİ Parti'de büyük kurultay öncesinde işleyen kongre takvimi kapsamında İzmir teşkilatlarında sandık heyecanı yaşandı. İlçe başkan adaylarının ve parti yönetimlerinin belirlenmesi amacıyla başlatılan genel seçim süreci doğrultusunda, parti üyeleri örgüt içi demokrasiyi işletmek ve sandıkta kendi tercihlerini ortaya koymak üzere sandık başına davet edildi.

19 ilçede oy kullanma işlemi tamamlandı

İzmir'de yoğun bir katılımla başlayan takvim doğrultusunda bugün Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Tire ilçelerinde ön seçim sandıkları kuruldu. Parti üyelerinin gün boyu sandık başına giderek oylarını kullandığı 19 ilçede, saatlerin dolmasıyla birlikte oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi.

"Gelmeyen üyenin yerine oy kullanıldı" iddiası

Seçim maratonu tamamlanırken, sandık başından gelen bazı iddialar ise örgüt içinde tartışmalara yol açtı. İddiaya göre, özellikle tek adayla seçime gidilen ve rakibin bulunmadığı ilçelerde katılım sayısını fazla göstermek adına usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Sandığa gelmeyen ya da gelemeyecek olan üyelerin listelerde oy kullanmış gibi gösterildiği ve bu kişilerin yerine başkalarına oy kullandırıldığı iddiaları parti kulislerinde geniş yankı buldu. Usulsüzlük iddialarına ilişkin parti genel merkezinden ya da il başkanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.