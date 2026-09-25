Merve Turan / Son Mühür - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’in Küçük Menderes havzasında yer alan Bayındır ve Tire ilçelerinde kapsamlı bir saha çalışması yürüttü. Güne Bayındır’da başlayan Kırkpınar, AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen yerel çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bayındır temaslarının ardından Tire’ye geçen Milletvekili Kırkpınar, ilçe başkanlığı binasında partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

9 esnaf odasının başkanıyla bir araya geldi

Tire programı kapsamında ilçedeki ticari hayatın temsilcileriyle toplantı düzenleyen Kırkpınar, Tire Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Sarıkaya'nın ev sahipliğinde, ilçede faaliyet gösteren 9 farklı esnaf odasının başkanıyla buluştu. Esnaf ve sanatkârların taleplerini, beklentilerini ve sektörel sorunlarını dinleyen Kırkpınar, "Esnafımız ekonomimizin bel kemiğidir. Onların yükünü hafifletmek ve ticaretlerini daha da canlandırmak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Planlı tarım ve havza bazlı model şart"

Tire Ziraat Odası’nı da ziyaret eden Yaşar Kırkpınar; oda yönetimi, muhtarlar ve üreticilerle bir araya geldi. Bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incir üreticilerinin taleplerini dinleyen Kırkpınar, tarımın stratejik önemine dikkat çekti.

Planlı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Kırkpınar; sözleşmeli tarım ile havza bazlı üretim modelinin önemini vurguladı. Ürün sayımının ardından su haritaları ve toprak verim analizlerinin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kırkpınar, bu verilere uygun bir üretim modelinin hayata geçirilmesinin ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yöndeki çalışmalarının desteklenmesinin altını çizdi.

Ceviz Pazarı’nda esnaf ve vatandaşla buluştu

Ziraat Odası ziyaretinin ardından Işıklı Ceviz Pazarı’na geçen Kırkpınar, tezgah başındaki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Hükümetin üreticiye ve çiftçiye yönelik desteklerinin süreceğini belirten Kırkpınar, "Toprağı işleyen çiftçimiz de o ürünü tezgahına taşıyan esnafımız da başımızın tacıdır. Her bir feryada kulak veriyor, çözümleri yerinde üretiyoruz" dedi.