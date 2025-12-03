Gökbilimcilere göre Ay haleleri, atmosferin üst katmanlarındaki sirüs bulutlarında bulunan altıgen buz kristallerinin, Ay ışığını 22 derecelik sabit bir açıyla kırması sonucu oluşuyor. Bu durum, Ay’ın etrafında geniş ve belirgin bir çemberin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Fırtına ve yoğun yağışın habercisi mi?

Halk arasında Ay Halesi’nin yağmur veya fırtınanın yaklaştığını gösterdiğine dair yaygın bir inanış bulunuyor. Sirüs bulutlarının genellikle hava değişikliklerinin habercisi olması da bu inancı destekliyor. Muratlı semalarında görülen bu nadir doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.