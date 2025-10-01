2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, genç teknik direktör Bilal Kısa yönetiminde sezona güçlü bir giriş yaptı.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Futbolculuktan teknik adamlığa

Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Bilal Kısa, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Akhisarspor, Ankaragücü ve Ankaraspor gibi Süper Lig kulüplerinde forma giyen Kısa, A Milli Takım’da da 7 kez sahaya çıkmıştı.

Aktif futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenörlük yolculuğuna adım atan Kısa, 2021 yılında Kayserispor’da Hamza Hamzaoğlu’nun ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı. Daha sonra Çaykur Rizespor ve Eyüpspor’da aynı görevi üstlendi.

Hamzaoğlu’nun yanında yetişti

Kısa, futbolculuk döneminde de çalıştığı deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile 3 farklı kulüpte görev yaptı. Bu süreçte saha içi bilgisini teknik kadroya taşıyarak antrenörlük deneyimini geliştirdi.

42 yaşındaki genç teknik adam, yaz transfer döneminde Burhanettin Basatemür’ün yerine Menemen FK’nın başına getirildi. Ligin başlamasına kısa bir süre kala göreve gelen Kısa, takımın kısa sürede ivme kazanmasını sağladı.

Menemen FK üst sıralara tırmandı

Bilal Kısa’nın teknik direktörlük kariyerindeki ilk durağı olan Menemen FK, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Kısa yönetiminde oyun disiplinini artırırken, elde ettiği puanlarla zirve yarışına ortak oldu.

Menemen temsilcisi, bu çıkışı sürdürmesi halinde sezon sonunda şampiyonluk adayları arasında yer alabilecek.