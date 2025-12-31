Son Mühür / Osman Günden - Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Aile ve Çocuk Terapisti, Yazar Semra Aydın, Tunç Erciyas'ın "Zihni yenilemek gibi, yeni yıla girerken bir metot var mı? Temiz bir sayfa açıyoruz madem, zihnimizi de yenileyebilir miyiz? Bu mümkün mü?" gibi sorularını yanıtladı.

Umutsuzluğa kapılma...

Aydın zihni yenilemenin mümkün olduğunu belirtti.

"Aslında zihni yenilemek, herkesin her pazartesi, her ayın başında, her yılın başında yapmak istediği ama yapmakta zorlandığı süreçler… Biz şöyle diyoruz: Başlamak istediğimizde başlayamadığımızda, sıfırlayamadığımızda kendimize biraz haksızlık yapıyor olabiliriz. 'Ben tembel olduğum için yapamıyorum, benim iradem yok, niyet ediyorum ama başlayamıyorum' hikâyesinin altında daha derin psikolojik altyapılar var. Bu aslında beyin için bir nevi kimlik meselesi. Kendiniz fark etmeden belki de etkilendiğimiz bir durum oluyor: 'Ben yeterli miyim, yetersiz miyim?' gibi… Ya da bazen aile meselesi oluyor; çünkü size zaten 'sen hedeflerini yapamıyorsun' gibi şeyler söylenmişse, yetiştiğiniz evde bazı korku aşamaları devreye girebiliyor.

Kendini tanı!

Yapmamız gerekenleri sıralayan Terapist Aydın profesyonelden destek zamanından, evde yapabileceğimiz çalışmalara kadar her konuda bilgi verdi.

"Öncelikle kendimizi tanımamız lazım. Biz çocukken, büyürken, yetişkinlerin bize karşı davranışlarından ve bize hissettirdikleri duygulardan bazı kalıp davranışlar ediniriz. Şemalar bizim hayatta kalma senaryolarımızdır. Burada beynimiz şöyle çalışıyor: Büyüdüğümüz evde algıladığımız sistem, yetişkinlik hayatımızda 'burada tehlike olabilir, dikkat et' diyor. Biz bir karar veriyoruz; diyoruz ki 'Yeni bir şeye başlayacağız, ilişkilerimizi yenileyeceğiz' vs. Orada, farkında olmadığımız şemalardan kaynaklı gizli frenler, zihinsel blokajlar gündeme geliyor. Öğrenilmiş çaresizlik bunlardan biri olabilir."

Öğrenilmiş çaresizlik...

Biz bir takım problemlerle karşılaştığımız zaman üç aşamada tepki veririz: Ya teslim oluruz, ya direniriz ya da aşırı derecede onun üstüne gideriz. Teslim olduğumuzda ne olur? 'Ben zaten en fazla bu kadarını yapabilirim' deriz. Önemli olan şu: Şema dediğimiz şeyler bir kusur ya da eksiklik değil, sadece bir savunma mekanizmasıdır. Beynimizin mucizevi bir tarafı var; beyin sürekli kendini değiştirebilen, yenileyebilen ve senaryosunu değiştirebilen bir yapıya sahiptir. Bugün kendimle alakalı yeni bir karar verip yeni bir son, yeni bir hikâye yazabilirim. Bunun için yapmam gereken en önemli şey, zihinsel blokajlarımı fark etmek; o zihinsel blokajlara karşılık kendi kararlarımı belirlemek ve ondan sonra sürece adım atmak..."

Çocukluk travmalarımız hayatımızı etkiliyor...

'Çocuktur, anlamaz, kavrayamaz' deniliyor ama tüm travmalar çocuklukta yaşanıyor. Anne babalara da biraz öğüt vermek gerekiyor; çocuğun yanında onu yanlış yönlendirecek mesajlar vermemek gerekiyor. Terapisti Aydın bazı evlerin kaderimiz olabileceğini belirtti.

"Hangi yaşa gelirsem geleyim, her yaşta kendimle ilgili yeni bir süreci keşfediyorum. Bu hayatta kalma sürecimiz, yani bu dünya içindeki yolculuğumuz, aslında bir kişisel tekâmül süreciyle de ilgili. Evet, doğduğumuz evler bazen kaderimiz olabiliyor ama bence hiç kimsenin kişisel hayatında dört dörtlük, hiçbir sorunun olmadığı bir ev yok. Anne babalarımızın da kendi anne ve babalarıyla deneyimledikleri bir hayat var. Dolayısıyla biz, kendi anne babamız gibi olmayalım ya da büyüdüğümüz evdeki sıkıntıları yaşamayalım derken, eğer bu şemaları fark etmezsek döngünün devam etmesine neden olabiliriz. Bir anne babanın çocuğuna verebileceği en büyük hediye, kendi travmalarıyla yüzleşmiş, sağlıklı bir ebeveyn olmaktır."

Şemalarımız değişebilir!

Toplumda insanlar umutsuz olmaya başladı, başarısızlıktan korkar hâle geldi ve hedeflerini daha küçük yapmaya başladı. Ebeveynler de çocukların başarma azmini bastırmaya çalışıyor. Aydın, ebeveynlerin kendi şemalarını çocuklara yansıtmamaları gerektiğini vurguladı.

"Anne babanın şemasının çocuğa yansıması ve o şemanın çocuğa aktarılması gibi… Ebeveynlerin şu soruyu sorması lazım: 'Bana ilk kim bunu söylemişti?', ‘Yapamazsın diyen hangi ebeveynimdi?' Buna bakmaları gerekiyor. Burada o aşamaları fark etmemize çok ihtiyacımız var. Başarı korkusu mesela, ya da utanç ve korku şeması bizi görünür olmaktan alıkoyuyor. Hepimiz harika iletişim yetenekleriyle doğmuyoruz; bazılarımız daha naif, daha hassas ya da çekingen olabiliyor. Bunlar mizaçla ilgili şeyler. Mizacımız kültürle birleştiği zaman zaten hayat standartlarımız şekilleniyor.

Başarısızlıktan korkma...

Başarısızlığa bir kere uğradık, beş kere uğradık ama yine de altıncıyı denememiz gerekiyor. Aydın bunu nasıl başarabileceğimizi anlattı.

"Vazgeçmemek bizi biraz yorabilir. Ben genelde şunu söylerim: Ağaç değilsiniz. Bulunduğunuz yer sizi mutsuz ediyorsa, bulunduğunuz yerle ilgili bir sıkıntınız varsa bir adım ileri gidin, bir adım geri gidin. İnsan olmak o kadar güzel, o kadar keyifli bir şey ki; bunu şerefli bir hâle getirerek kendi değerimizi bilmemiz mümkün. Işık, kırılan bir yerden çıkar; bu Japon felsefesidir ama insan için de geçerlidir. Mevlânâ da buna benzer bir şey söyler: “Kırıldığın yerden büyürsün.” Vazgeçmememiz gereken tek şey, kendi biricik varlığımız ve hayallerimizdir."

Kırıldığımız yerden büyürüz...

"Büyüdüğümüz ev bizi çok hırpalamış olabilir ya da bazen ilkokul öğretmenlerimizle şanssız olabiliyoruz. Çünkü anne babamızdan sonra en çok zamanı ilkokul öğretmenlerimizle geçiriyoruz. Bazen denk gelmediğinde, bizi bastırabiliyor, incitebiliyor, başarısızlığı dayatabiliyor; yani yaratıcı yönümüzü sınırlandırabiliyor. Eğer kurban bilinciniz varsa ve sürekli kendinize eziyet ederseniz, narsistik kişilik özellikleri olan insanlar hayatınızdan çıkmaz. O zaman yapılacak şey farkındalık. İşte o noktada kurban bilincinden çıkmak, şemaları değiştirmek tek başımıza yapabileceğimiz bir şey olmayabilir; bu noktada ruh sağlığı profesyonellerinden destek alabiliriz."

Diziler hayatımızın parçası oldu...

Aydın, Diziler ve filmler hayatımızı nasıl etkiler? Başarısız birine başarı içeren diziler ya da filmler izletsek etkili olur mu? sorularını içtenlikle cevapladı.

"Herkesin bakış açısı farklı olabilir. Şahsen ben etiketleme konusuna çok mesafeli duran bir yerdeyim ve kalıpların insanları yaraladığını düşünüyorum. Diyelim ki o hikâyeler ya da romanlar esinlenerek yapılmıştır; bir yandan farkındalık açısından mantıklı olabilir. Ama şahsen ben bu tarz şeylerin sadece kırıcı bir yönü olduğunu düşünenlerdenim. Siz her kendini beğenen, kendini önemseyen kişiye “narsistsin” etiketi koyarsanız yanılırsınız; çünkü narsisizm, kendini beğenmek ya da egosunu ortaya koymak değildir, bambaşka bir şeydir."

En kötü soru...

“Aydın, 'Biz fakir miyiz?' sorusu bir çocuğun kendine sorabileceği en kötü sorulardan biri olduğunu ifade etti. "Neden kötü? Neye göre fakiriz, kime göre fakiriz? O gün karnımız doymuşsa kendimizi zengin de hissedebiliriz. Burada kalıplar devreye giriyor. Çocuklar haberleri dinliyor, ekonomideki iniş çıkışları görüyor. Bu kadar negatifliğin olduğu bir süreçte insanın tutunmaya, umutlanmaya ihtiyacı oluyor. Ben bu anlamda başarı hikâyelerini anlatan film ve dizileri de çok doğru bulmuyorum."

Büyük hedefler...

Artılarımızı ve eksilerimizi gördük. Bundan sonra kendimizi günlük olarak hazır hissetmek için yapabileceğimiz bir şey var mı?

"Önce bireysel bir swot analizi yapmalıyım. Bir kağıda güçlü yönlerimi, zayıf yönlerimi, fırsatları ve tehditleri yazıp, ona göre hedef belirleme liyim. Önümüzdeki yıl bugün bu saatte ne yapacağımı planlamalıyım... SMART hedefleri öneriyorum; yani ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler. Diyelim ki kan değerleriniz, kilonuz ya da boyunuz uygun değilse ve bir uzmanla çalışmıyorsanız, beslenme alışkanlıklarınız henüz oturmamışsa, “yarın diyete başlıyorum” deyip başlayamazsınız. Bu hedefleri neden koyduklarını, ne olmak istediklerini ve kendilerinin buna layık olup olmadıklarını sorgulamalarını istiyorum."