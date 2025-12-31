Son Mühür/ Seçil Ünlü - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), yeni yıl öncesinde tedavi süreci devam eden çocuklar için dayanışma ruhunu güçlendiren bir etkinliğe imza attı. LÖSEV İzmir Alsancak Merkez Ofisi’nde düzenlenen hediye paketleme etkinliğinde, bağışçıların desteğiyle temin edilen yeni yıl hediyeleri çok sayıda gönüllünün katılımıyla hazırlandı. El birliğiyle paketlenen hediyeler, yalnızca çocuklara ulaştırılacak armağanlar değil, aynı zamanda sevgi ve iyiliğin somut birer simgesi oldu.

Vakıf çalışmaları anlatıldı

Etkinlik öncesinde LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, vakfın çalışmaları hakkında katılımcılara kısa bir bilgilendirme yaptı. Edirne, 1998 yılında Pediatrik Hematolog ve Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından Ankara’da kurulan LÖSEV’in; lösemili ve kanser hastası çocuklar ile yetişkinlere ücretsiz sağlık, eğitim ve sosyal destek sağladığını hatırlattı. LÖSANTE başta olmak üzere yürütülen projelerle kanserle mücadelede bütüncül bir yaklaşım benimsendiğini vurgulayan Edirne, vakfın yıllardır binlerce aile için umut kaynağı olduğunu ifade etti.

“Ufacık yaşamlara birlikte umut oluyoruz”

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Diş Hekimi Emre İpor ise dayanışmanın yarattığı duyguyu şu sözlerle dile getirdi:

“Burada gerçek gönüllülerle, ufacık yaşamlara birlikte umut olmak çok değerli. Bu duyguyu sadece bir gün değil, her an yaşamak mümkün. Bu iyilik hareketinin parçası olmak isteyen herkesi LÖSEV ailesine katılmaya davet ediyorum.”

Yeni yıl öncesinde gerçekleştirilen etkinlik, gönüllülerin ve bağışçıların katkılarıyla lösemili çocuklara güçlü bir dayanışma mesajı verdi.