Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan bir hakime yönelik silahlı saldırı yaşandı. Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan’ın açtığı ateş sonucu 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman yaralandı.

Olay adliye içinde meydana geldi

Olay, saat 13.00 sıralarında Kartal Bölge Adliye Mahkemesi binasında gerçekleşti. İddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı Kılıçaslan, Hakim Aslı Kahraman ile aynı odada bulundukları sırada yanında bulunan silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Kahraman kasık bölgesinden yaralandı.

İkinci ateş engellendi

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olduğu ve bu kapsamda adliyede görevlendirildiği öğrenilen çaycı Yakup Karadağ’ın müdahalesi, olası daha ağır bir sonucu önledi. Karadağ’ın, Kılıçaslan’ın ikinci kez ateş etmesine engel olduğu belirtildi.

Yaralı hakim hastaneye kaldırıldı

Silahlı saldırıda yaralanan Hakim Aslı Kahraman, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kahraman’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Savcı gözaltında

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.