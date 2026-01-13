Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Kahveciler Odası’nda gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından, seçim sonuçlarına yönelik spekülasyonlara son noktayı koyan resmi bir açıklama geldi. İzmir Kahveciler Odası Başkanı Jale Büyükdemir, seçimlerin tamamen hukuki bir zeminde, şeffaf ve demokratik bir ortamda tamamlandığını vurgulayarak, sandıktan çıkan sonucun tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti. Seçim kurulu denetiminde yapılan oylamanın ardından ortaya çıkan iradenin, küçük teknik detaylar üzerinden gölgelenemeyeceğinin altı çizildi.

Hukuki süreç ve seçimin meşruiyeti üzerine

Başkan Jale Büyükdemir tarafından yapılan açıklamada, seçim sonrası ortaya atılan iddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtildi. Seçim sürecinin ilgili mevzuata harfiyen uygun şekilde yürütüldüğünü dile getiren Büyükdemir, son derece teknik ve şekli unsurlar üzerinden yapılan itiraz başvurularının, seçimin esas meşruiyetine halel getiremeyeceğini kaydetti. Bu tür başvuruların hukuk nezdinde bir "iptal sebebi" değil, ancak "idari bir düzeltme" mahiyetinde kalabileceğini hatırlatan Oda yönetimi, esnafın sandığa yansıyan net tercihinin her türlü bürokratik tartışmanın üzerinde olduğunu kamuoyuna duyurdu.

"Köhne anlayışın algı operasyonlarına geçit verilmeyecek"

Seçim yarışını açık ara farkla kaybeden kesimlerin, demokratik sonuçları kabullenmek yerine dedikodu ve söylentiler üzerinden bir algı yönetimi kurmaya çalıştığını belirten Büyükdemir, bu durumu sert bir dille eleştirdi. Esnafın hür iradesine yönelik bu tür yaklaşımları "demokrasiye saygısızlık" olarak nitelendiren Başkan, kişisel hırsların ve koltuk alışkanlıklarının İzmir esnafının geleceğini rehin almasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Açıklamada, eski yönetim anlayışının temsil ettiği kapalı kapılar ardındaki siyasetin artık İzmir Kahveciler Odası’nda karşılık bulmadığı ifade edildi.

Şeffaf yönetim ve yeni dönem vizyonu

İzmir Kahveciler Odası’nın yeni dönemde radikal bir değişim içerisinde olduğunu belirten Jale Büyükdemir, odanın artık esnafından kopuk bir yapı olmaktan çıktığını söyledi. Yeni yönetim anlayışının temel taşlarını şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli saha çalışması olarak özetleyen Büyükdemir, binlerce esnafın ortak iradesiyle göreve geldiklerini hatırlattı. Odanın hiçbir şahsın veya zümrenin mülkü olmadığını, aksine tüm üyelerin ortak sesi olduğunu belirten Başkan, masa başında hazırlanan dilekçelerle veya asılsız söylentilerle bu iradenin değiştirilemeyeceğini net bir biçimde ortaya koydu.

Yetki tam, kararlılık kesin

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte esnafın hizmetkarı olma yolunda kararlı adımlar attıklarını belirten Jale Büyükdemir, İzmirli kahveci esnafının hakkını ve hukukunu korumak adına tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. "Yetkimiz tam, kararlılığımız nettir" ifadesiyle sözlerini noktalayan Büyükdemir, İzmir kamuoyuna ve oda üyelerine güven mesajı vererek, demokratik sürece gölge düşürmek isteyenlere karşı duruşlarının sarsılmaz olduğunu beyan etti.

Eski Başkan Kırdı: Sağlıklı bir şekilde yapılmadığını bildirdik

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski başkan Hakkı Kırdı da “Seçim kanuna göre işlemlerde yanlışlık olduğundan dolayı böyle bir süreç oldu. Seçim zamanında buradaki kargaşa nedeniyle oy kullanamayanlar oldu. Hazerun listesinde 700 kişiyi aşkın insan vardı ama oy kullanmada sakatlık oldu. O yüzden iptal oldu. Biz seçimin sağlıklı bir şekilde olmadığını bildirdik. İnsanlar seçme hakkını kullanamadan ayrıldılar. İlçe seçim kurulu kararı neticesinde alınan bir karar, biz kendimiz karar vermedik” ifadelerini kullandı.