Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Binası’nda basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“AKP iktidarında geldiğimiz nokta ortada”

AK Parti iktidarını sert sözlerle eleştiren Güç, “AK Parti iktidarının hedefi, akıllarınca İzmir üzerinden siyaset üretip Türkiye’nin gerçek sorunlarını unutturmak. Eğer gerçekten AKP’nin vatandaşın geçimiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, adaletiyle bir derdi olsaydı bugün bu ülke bu halde olur muydu? Emekli umurlarında değil, asgari ücretli umurlarında değil, üniversite öğrencisi, gençler, işsizler umurlarında değil. Ciddi değiller, bilgili değiller, liyakat sahibi hiç değiller. Çıkıp “ciddi olun” da diyemezler. Kayseri’yi, İzmit’i, başka şehirleri örnek verip İzmir’e laf edemezler. Çünkü maalesef her yer aynı durumdadır. Soruyorum: Siz bu ülkede neyi çözebiliyorsunuz? Halkın hangi kesimini düşünüyorsunuz, hangi derde derman oluyorsunuz da şimdi İzmir’e akıl veriyorsunuz? AKP iktidarında geldiğimiz nokta ortada. Bu tablo benim görüşüm değil; herkesin iliklerine kadar hissettiği bir ekonomik kriz, bir sosyal çöküş ve bir toplumsal ayrışmadır. Bugün “Türkiye’de her şey yolunda” diyebilecek tek bir vatandaş yok” dedi.

“AK PARTİ İZMİR’İ KOCA BİR HİÇLE BAŞ BAŞA BIRAKTI”

İzmir’in AK Parti hükümeti tarafından “üvey evlat” muamelesi gördüğünü söyleyen Güç, “İzmir’e yatırım konusu ne oldu?2026 yılında İzmir ne yazık ki yine AKP hükümeti tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir. Haftalardır bir suçluluk psikolojisiyle, sayfa sayfa demeçler veren AKP Genel Sekreteri, milletvekilleri ve il başkanı; konuşuyorlar, anlatıyorlar ama ülkenin geldiği bu acı tablonun İzmir’deki karşılığına tek bir cümle bile kurmuyorlar. Soruyorum sizlere: 2026 bütçesinde İzmir’e ayrılan gerçek yatırım nerede? Bu kente ne yeni bir raylı sistem, ne ciddi bir ulaşım yatırımı, ne çevre, ne altyapı, ne sanayiye nefes aldıracak tek bir büyük proje planlamadılar. İzmir üretir, İzmir çalışır, İzmir bu ülkenin lokomotif kentlerinden biridir. Ama ne yazık ki 2026 yılına geldiğimizde AKP’li siyasetçiler İzmir’i, kelimenin tam anlamıyla koca bir hiçle baş başa bırakmıştır. Bugün basın açıklamalarıyla, hamasi sözlerle gerçeği örtemezsiniz. İzmir’in önüne koyacak tek bir somut yatırım başlığınız yok. Biz İzmir’e yapılanı unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bu kentin hakkını masada da, sahada da sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

“İZBAN’DA ASIL SORUN TCDD’NİN UYGULAMALARI”

İZBAN’daki sorunların kaynağı olarak TCDD’nin uygulamalarını gösteren Güç, “İzban’da asıl sorun TCDD’nin uygulamaları. İZBAN’da yaşanan sıkıntıların esas kaynağının TCDD olduğunu defalarca dile getirdik. Bugün bir kez daha, kimsenin “unutuldu” sanmaması için rakamlarla ve gerçeklerle konuşuyoruz. TCDD’nin İZBAN’a uyguladığı hat kullanım bedeli ve katener enerji ücretleri, son dört yılda İZBAN’ı zarar ettirmek istercesine artırılmıştır. Sadece hat kullanım kilometre ücretine bakın. 2023: 12 TL, 2024: 41,20 TL, Bu artış tek bir yılda %243. Bu düzeltilmemiştir ve unutulmamalıdır.Peki 2025 yılında tablo nasıl oldu? 2025 toplam biniş geliri: 1.162.269.886 TL, Katener enerji gideri: 376.856.488 TL → Gelirin %32,3’ü, Hat kullanım bedeli: 390.190.029 TL → Gelirin %33,5’i, Sadece bu iki kalem, yani hat kullanım + enerji gideri, toplam gelirin %65,8’ini oluşturuyor. Henüz burada personel maliyeti yok, Tren bakım gideri yok, Kredi geri ödemeleri yok. Bunları da eklediğinizde bu yapının sürdürülebilir olması mümkün değil” diye konuştu.

Üstelik hatların kullanım planı, bakımı ve işletmesi tamamen TCDD’nin elinde. Yani sistemi yöneten, bakımını yapan, hatları planlayan sizsiniz; ama bedeli İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, sıkıntıyı ise İzmir halkına yüklüyorsunuz. Bakın, aylardır özellikle sessizler.

“Nasıl olsa yükü Büyükşehir’e bindirdik, gitsin” diye düşünüyorsunuz. Biliyoruz.

Mali yük Büyükşehir’de, sorun yaşanınca TCDD susuyor,Bakanlık susuyor, İzmirli AKP’li siyasetçiler susuyor.Ne güzel düzen. Ama gerçek şudur Sorun sizsiniz. Sorun sizin yönetim anlayışınızdır. Halkımız bilmelidir. TCDD’nin bakım yapmaması nedeniyle birçok noktada trenler yavaşlamak zorunda kalmaktadır. 2025 yılı içinde yalnızca TCDD bakım yapmamasından kaynaklı olarak 229 sefer iptali 95 tahliye yaşanmıştır. Sorunların tamamı TCDD’den kaynaklıdır. Hem hat kullanım bedeli olarak fahiş ücret alacaksınız, hem de İZBAN bu halde olacak. Bunun sorumluluğu da Büyükşehir’inmiş gibi davranacaksınız. Bu kabul edilemez. Bu sistemin altyapısını yöneten, bakımını yapmayan, işletmesini planlayan TCDD’dir. O yüzden diyoruz ki İZBAN’daki bu krizi çözmek zorunda olan merkezi hükümettir. Ve bu konuda aylardır sürdürdüğünüz sessizlik, sizin beceriksiz yönetim anlayışınızın en açık göstergesidir” dedi.

“AK Parti sorun üretmeyi tercih etti”

Atamer Mahallesi’ndeki dönüşüm ve sosyal destek çalışmalarını anlatarak, AK Parti’yi eleştiren Güç, “Atamer Mahallesi ne oldu bir sesizlik var.Vatandaşlarımızın can güvenliğini önceleyen bir anlayışla alanda hızla çalışmalara başladı. Riskli alanları tespit yapıldı, Birçok yapının kamulaştırma süreci başladı, çok yüksek risk taşıyan binaların yıkımını gerçekleştirmek için harekete geçildi. Bununla da yetinmedi, kira desteği sağladı, taşınma desteği verdi, sosyal yardımları devreye soktu. Sonrasında ne yaptı biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden karar çıkardı ve vatandaşlarımıza üç farklı seçenek sundu: Evini kamulaştırmak isteyenlere nakdi ödeme, Evinin bulunduğu yerde yeniden inşa talep edenlere kendi evini yapma imkânı, Başka bir yerde konut isteyenlere ise belediyeye ait konutlardan tahsis. Ve bugün hâlâ vatandaşlarımızla bire bir görüşmeler yapılarak bu süreç sorunsuz sürdürülüyor. Peki, AKP’lilerin o günkü şovları bittiğinde ne oldu? Ortadan kayboldular. Şimdi soruyorum: O mahalledeki yoksulluk için ne yaptınız? İşsiz gençler için hangi adımı attınız? Ülkenin her yerinde giderek artan ve o bölgede de yoğunlaşan madde bağımlılığıyla ilgili hangi çözümü ürettiniz? Koca bir hiç. Çünkü siz artık halktan kopmuş, toplumun gerçek sorunlarıyla ilgilenmeyen bir anlayışın temsilcisisiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman çözen taraf olduk. Siz ise sorun üretmeyi tercih ettiniz. Bugün bu ülkenin sorunlarını gerçekten çözebilecek tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu açıktır” dedi.

“SANKİ KENDİ LÜTUFLARIYMIŞ GİBİ ANLATIYORLAR”

İzmir’in su sorununu gündeme taşıyarak Devlet Su İşleri’ni (DSİ) sert sözlerle eleştiren Güç, “Su sağlamak Devlet Su İşleri’nin asli görevidir. Yetki de, sorumluluk da DSİ’dedir. bilip de gereğini yapmamak ise bu kenti cezalandırmaktır. DSİ’nin yıllardır İzmir için sağlıklı bir su planlaması yok. Baraj yapmıyorsunuz, yeni kaynak üretmiyorsunuz. Peki madem öyle, İZSU’nun kuyu açma taleplerine neden engel oluyorsunuz? Bu şehri susuzluğa mahkûm eden bir zihniyet bu ülkeyi yönetemez. Beceremiyorlar, yapamıyorlar; her işi siyasete alet ediyorlar. Artık bu ülkede, halkın sorunlarını çözebilen bir devlet yapısına ihtiyaç var. Dün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP Grup Başkan vekili’nin CHP Parti sözcümüze yönelik nezaketsiz ve üstenci bir üslup kullandığını hep birlikte izledik. “Ben çözdüm, ben yaptım, gelecek, olacak” dedi. DSİ’nin vatandaşı için vermek zorunda olduğu izinleri sanki kendi lütuflarıymış gibi anlatıyorlar. Bu ülkenin bir devlet aklı yok mu? Genel Sekreter Ankara’ya gitmiş, çok uğraşmış. Bunu bir başarı hikâyesi gibi sunuyorlar. Oysa bu tablo, devletin ne hâle getirildiğinin açık göstergesidir: İş çözemeyen, plan yapamayan, vatandaşı susuzlukla tehdit eden bir bürokrasi düzeni. Buradan açıkça söylüyorum: Eğer bu şehir susuz kalırsa bunun sorumlusu sizsiniz. Ve bu bedelin altında ezileceğinizi herkes bilmelidir” diye konuştu.